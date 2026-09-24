Harry Kane considera que podría jugar en la NFL tras culminar su contrato con Bayern Munich

El astro del fútbol inglés Harry Kane sostiene que desde hace tiempo le gustaría probarse como pateador en la NFL, la liga profesional de fútbol americano, y este miércoles esa idea tomó una forma más llamativa: planteó la posibilidad de combinar ese objetivo con unirse, casi en simultáneo, a un club de la Major League Soccer.

Kane, de 33 años, está actualmente feliz y batiendo récords en Bayern Múnich, donde ya superó los 100 goles en la Bundesliga, y viene de una destacada temporada de 73 festejos que lo llevó a estar en la lista de candidatos para ganar el Balón de Oro, cuyo vencedor se conocerá en Londres el próximo mes.

Aun así, mientras discute los detalles de una extensión de su contrato con el conjunto bávaro, el capitán de Inglaterra miró hacia un posible futuro en las canchas de los Estados Unidos. Y no sólo pensando en el fútbol, aunque hoy esté junto a sus compañeros de la selección a la espera del partido del sábado frente al campeón del reciente Mundial, España, en la primera fecha de la UEFA Nations League.

Mientras alza trofeos con Bayern Múnich, Harry Kane analiza las ideas que tiene para su futuro al final de su carrera deportiva Martin Meissner - AP

“Quizá, si estoy en la MLS en el futuro o en algún lugar así, podría ser algo en lo que se puedan conectar las dos cosas, aprovechando los calendarios de las temporadas”, aseguró Kane, quien hace algunos años se pronunció como un admirador de Tom Brady, la estrella de la NFL que marcó una etapa en esa disciplina.

“Eso es algo que intentaré analizar un poco más en serio. Todo depende de lo que pase en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, la motivación y lo que quiera hacer”, expresó a New York Times quien dejó Tottenham en 2023, luego de un pase por 100 millones de euros. El delantero comparó la habilidad de patear en jugadas de colocación en la NFL con ejecutar faltas directas en el fútbol.

Harry Kane entrena con la selección de Inglaterra, a la espera del partido del sábado con España por la Nations League ROBERTO SCHMIDT - AFP

“Yo tiro penales y es una presión y una técnica muy similares. Si hiciera eso, en términos de entrenamiento, estaría más cerca de la NFL que de cualquier otro deporte”, contextualizó Kane, ante la consulta sobre si se dedicaría al golf tras su retiro. “La opción de la NFL es mucho más realista que la del golf”, profundizó quien, además, tiene una gran afición por jugar de manera amateur ese deporte, motivo por el cual se asoció al club privado Wentworth, ubicado a las afueras de Londres.

“Si fuera a hacerlo, sería algo que me lo tomaría en serio. Me tomaría quizá de seis meses a un año con las prácticas antes. Pero, eso está en el fondo de mi mente ahora, porque siento que quiero jugar aquí todo lo que pueda”, agregó, en relación a su vínculo con el equipo germano y a la continuidad en la selección de su país.

Harry Kane ya superó los 100 goles de penal en su carrera, entre la selección inglesa y los clubes en los que jugó Bradley Collyer - PA Images - PA Images

De hecho, Kane asegura que está “bastante cerca” de firmar la extensión de su contrato con Bayern Munich, donde está jugando su cuarta temporada y ganó sus únicos títulos en el fútbol. Por lo pronto, su lazo vigente con el conjunto de la Bundesliga se extiende hasta julio de 2027 y ambas partes analizan por cuánto tiempo podría ser prorrogado.

Independientemente de ello, si el futbolista logra en el futuro cumplir su proyecto de jugar simultáneamente en la NFL y la MLS sería el primer caso en la historia, ya que no hay ningún precedente de un deportista que haya conseguido algo así. Se conocen numerosos casos de jugadores que comenzaron sus carreras en el fútbol y terminaron jugando en la NFL, principalmente en la posición de pateadores, pero nunca nadie lo hizo al mismo tiempo ni fueron estrellas de la dimensión de Kane.