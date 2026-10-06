Harry Kane no para de hacer goles para competir con Lamine Yamal por el Balón de Oro

En el momento de ser reemplazado, a los 37 minutos del segundo tiempo, en el tablero electrónico de Wembley se proyectó una imagen con el número 125, de un lado estaba Peter Shilton -el arquero de los dos goles de Maradona en 1986- y del otro, Harry Kane. Desde este martes, ambos comparten el récord de presencias en la selección de Inglaterra, que venció 3-0 a República Checa por la cuarta fecha de la Nations League. Al margen del registro que refleja su continuidad en la selección, el delantero también siguió engrosando la plusmarca que desde hace un tiempo lo muestra como el goleador histórico. Con dos tantos, una definición a un toque y un cabezazo para conectar un córner, Kane estiró su marca personal a los 91 goles. Hace rato dejó atrás los 53 de Wayne Rooney.

A los 33 años, Kane se mantiene vigente, en plenitud física, el sustento para prolongar una carrera en la que se destacan su profesionalismo y compromiso. Es el máximo anotador de la Nations League, con seis tantos, dos más que Lamine Yamal y Michael Olise.

Durante gran parte de su trayectoria cargó con la dualidad de una alta eficacia sin la obtención de títulos colectivos. Sus 280 goles en 435 partidos en Tottenham no se tradujeron en ningún trofeo. Estuvo cerca del que habría sido el más importante, en la final de la Champions League que perdió ante Liverpool.

For the 125th time in a #ThreeLions shirt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/4rs4K53OQ4 — England (@England) October 6, 2026

Su transferencia a Bayern Munich en 2023, por 95 millones, parecía el pasaporte más inmediato para obtener el primer título. Pero hasta en el hegemónico club bávaro se extendió la sequía; en la primera temporada de Kane en Alemania, pese a sus 36 goles, Bayer Leverkusen dio la gran sorpresa al conquistar el doblete de la Bundesliga y la Copa Alemana. Después, sí, llegó el momento de inaugurar el palmarés personal, con dos Bundesligas (goleador en ambos, con 26 y 36), una Copa y dos Supercopas de Alemania.

Si se toma el año calendario, Kane es el máximo anotador del mundo entre clubes y selección: 50 en 46 partidos. Lo siguen el croata Dion Beljo (39 en Dimamo Zagreb) y el inglés Ivan Toney (38 en Al Ahly). Entre los 10 primeros están los argentinos Fernando Zampedri (Universidad Católica), cuarto con 35, y Lionel Messi, quinto con 34.

Nominado entre los 30 candidatos al Balón de Oro, muchos señalan sus merecimientos para llevarse la distinción. A diferencia de Mbappé o Lamine Yamal, que en varias entrevistas exaltaron sus méritos para recibir el Balón de Oro, Kane siempre se maneja con mucha más discreción, no se autopromociona, aunque tampoco oculta sus sensaciones: “Creo que ha sido mi mejor año en cuanto a trofeos y actuaciones”. Tras la victoria sobre República Checa, Kane declaró: “Sí, fue una noche perfecta, para mí personalmente, y también para el equipo. Ha sido una concentración dura y fue genial terminarla en Wembley. Sin duda, una noche de mucho orgullo”. Al margen de los dos tantos, Kane también cruzó el centro que terminó con el gol en contra de Vladimir Coufal.

El tablero de Wembley el récord de presencias compartido entre Shilton y Kane ANDY RAIN - EPA

Consultado sobre su progresivo acercamiento a los 100 goles con la camiseta de The Three Lions, Kane respondió: “Eso sería entrar en un círculo más exclusivo. Algo muy bonito, pero por el momento no me obsesiono”.

Jude Bellingham, uno de sus principales socios ofensivos, fue contundente al referirse a Kane: “Es el mejor jugador inglés que jamás haya vestido la camiseta y es un honor jugar con él. Es prácticamente inigualable. Marca goles con facilidad, llega hasta el fondo de la cancha y recupera balones. Cada vez está mejor. Además es un ser humano increíble. Como capitán, como hombre, cuida a cada uno de sus compañeros. Es quien asume la responsabilidad fuera del campo”.

El cabezazo de Kane, en su segundo gol Kirsty Wigglesworth - AP

El entrenador Thomas Tuchel, muy cuestionado tras la eliminación ante la Argentina en las semifinales del Mundial, calificó de “brillante” las actuaciones de su equipo y de Kane. Al DT alemán, que lleva 20 victorias en 26 partidos, le siguen consultando sobre la evolución del equipo después del duro golpe del Mundial: “Tengo que repetir que no nos vinimos en la etapa de grupos, aunque lo parezca. En el Mundial tuvimos un alto nivel y creo que ahora seguimos mejorando. El ambiente también es bueno. Los jugadores nuevos que se han ido incorporando lo están haciendo con mucha motivación”.