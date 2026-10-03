¿Hay entradas para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina? Esto es lo que se sabe

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El 10 se despedirá de su gente este martes 6 de octubre en el Monumental, ante Benín; el expendio de tickets desató una verdadera locura
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Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que jugará un último partido en el país. Será ante Benín, en el Monumental, este martes 6 de octubre a las 20 (horario argentino), en el marco del último de los tres amistosos programados para la primera ventana internacional de FIFA posterior a la Copa del Mundo.
‘Leo’ forma parte de la lista de convocados para esta triple fecha, pero no forma parte de la nómina para los encuentros previos frente a Bolivia (victoria por 4 a 0 el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes) y Burkina Faso (se juega este sábado a las 21 en la cancha de River). Su citación es únicamente testimonial y para que reciba el homenaje que se merece por su legado eterno con la albiceleste. De hecho, utilizará una camiseta hecha especialmente para la ocasión.
Las entradas para este juego se agotaron en minutos. O eso dijeron desde la AFA y desde Deportick, la plataforma encargada del expendio de tickets para los partidos de la selección desde el campeonato del mundo obtenido en Qatar 2022.
Sin embargo, una semana más tarde de esa primera venta, este viernes, se habilitó nuevamente la fila virtual en ese sitio y también en AFA Tickets. Quedaron lugares disponibles en la tribuna Belgrano Alta, con un valor de $320.000 más $16.000 de costo de servicio, pero se agotaron igual de rápido. De inmediato apareció el mensaje: “El evento está sold out”.
Estos fueron los precios de las entradas para la despedida de Messi
- Plateа media San Martín y Belgrano: $480.000
- Plateа baja San Martín y Belgrano: $450.000
- Plateа alta San Martín y Belgrano: $320.000
- Plateа media Sívori y Centenario: $320.000
- Plateа alta Sívori y Centenario: $180.000
- Menor – Popular (3 a 10 años): $29.000
- Popular: $90.000
*Las personas con discapacidad deben gestionar su ingreso a través del sitio web.
Títulos de Lionel Messi en la selección argentina
Selección Mayor
- 2 Copas América: 2021 y 2024.
- 1 Mundial: Qatar 2022.
- 1 Finalissima: 2022.
Títulos con Selecciones Juveniles
- 1 Mundial Sub 20: Países Bajos 2005.
- 1 medalla de oro Olímpica: Pekín 2008.
Todos los convocados para la despedida de Messi
Arqueros
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Santiago Beltrán (River)
Defensores
- Agustín Giay (Palmeiras)
- Leonardo Balerdi (Roma)
- Cristian Romero (Atlético de Madrid)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Román Vega (Zenit)
- Valentín Gómez (Real Betis)
- Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)
- Nicolás Otamendi (River)
Mediocampistas
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Nico Paz (Como)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Matías Soulé (Roma)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Nicolás González (Juventus)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)
- Santiago Simón (Deportivo Toluca)
- Leonel Flores (Boca)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Giovani Lo Celso (Real Betis)
Delanteros
- Lionel Messi (Inter Miami)
- José Manuel López (Palmeiras)
- Santiago Castro (Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
- Lautaro Martínez (Inter)
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