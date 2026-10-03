¿Hay entradas para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina? Esto es lo que se sabe

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que jugará un último partido en el país. Será ante Benín, en el Monumental, este martes 6 de octubre a las 20 (horario argentino), en el marco del último de los tres amistosos programados para la primera ventana internacional de FIFA posterior a la Copa del Mundo.

‘Leo’ forma parte de la lista de convocados para esta triple fecha, pero no forma parte de la nómina para los encuentros previos frente a Bolivia (victoria por 4 a 0 el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes) y Burkina Faso (se juega este sábado a las 21 en la cancha de River). Su citación es únicamente testimonial y para que reciba el homenaje que se merece por su legado eterno con la albiceleste. De hecho, utilizará una camiseta hecha especialmente para la ocasión.

Así luce la camiseta que Messi utilizará en su despedida

Las entradas para este juego se agotaron en minutos. O eso dijeron desde la AFA y desde Deportick, la plataforma encargada del expendio de tickets para los partidos de la selección desde el campeonato del mundo obtenido en Qatar 2022.

Sin embargo, una semana más tarde de esa primera venta, este viernes, se habilitó nuevamente la fila virtual en ese sitio y también en AFA Tickets. Quedaron lugares disponibles en la tribuna Belgrano Alta, con un valor de $320.000 más $16.000 de costo de servicio, pero se agotaron igual de rápido. De inmediato apareció el mensaje: “El evento está sold out”.

Lionel Messi tiene por delante su último baile con la camiseta de la selección argentina Frank Franklin II - AP

Estos fueron los precios de las entradas para la despedida de Messi

Plateа media San Martín y Belgrano: $480.000

$480.000 Plateа baja San Martín y Belgrano: $450.000

$450.000 Plateа alta San Martín y Belgrano: $320.000

$320.000 Plateа media Sívori y Centenario: $320.000

$320.000 Plateа alta Sívori y Centenario: $180.000

$180.000 Menor – Popular (3 a 10 años): $29.000

$29.000 Popular: $90.000

*Las personas con discapacidad deben gestionar su ingreso a través del sitio web.

Lionel Messi junto a sus hijos en el estadio Monumental, en el último partido oficial que jugó allí con la selección Aníbal Greco - La Nación

Títulos de Lionel Messi en la selección argentina

Selección Mayor

2 Copas América: 2021 y 2024.

1 Mundial: Qatar 2022.

1 Finalissima: 2022.

Títulos con Selecciones Juveniles

1 Mundial Sub 20: Países Bajos 2005.

1 medalla de oro Olímpica: Pekín 2008.

Messi con la Copa del Mundo, el trofeo por el que más luchó a lo largo de su exitosa carrera ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Todos los convocados para la despedida de Messi

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Otamendi (River)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Leonel Flores (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)