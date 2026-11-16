¿Hay entradas para la selección argentina vs. Costa Rica en Córdoba?

La selección argentina se prepara para disputar su último partido del año que será el amistoso frente a Costa Rica este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde los hinchas podrán despedir al equipo que este año logró el subcampeonato en el Mundial.

Tras el escaso público que acompañó la semana pasada en la Bombonera al plantel albiceleste en la derrota con Uruguay 2 a 1, hay expectativas de que haya más simpatizantes en la Docta y todavía quedan entradas para la venta, algo inusual hasta antes del retiro de Lionel Messi.

La Bombonera lució con muy poco público en el partido entre Argentina y Uruguay Augusto Famulari - LA NACION

Los tickets están a la venta en el sitio Deportick, en el que hay que registrarse para iniciar el proceso. Hay lugares en las populares Artime y Willington y en las plateas Gasparini y Ardiles. Los precios inician en $80.000 y llegan hasta los $145.000, además del costo de servicio que se añade a todas las ubicaciones.

Las personas que adquieran su entrada deberán, luego, retirar el boleto físico en las boleterías del estadio, una práctica habitual y muy engorrosa sobre todo para los hinchas que no son de la ciudad en la que se disputará el amistoso.

Precios de las entradas Argentina vs. Costa Rica

*Todas las entradas tienen un costo de servicio.

Popular Artime: $80.000

$80.000 Popular Willington: $80.000

$80.000 Platea Gasparini baja: $125.000

$125.000 Platea Ardiles: $145.000

$145.000 Platea P: $180.000 -AGOTADA-

$180.000 -AGOTADA- Platea W: $180.000 -AGOTADA-

La selección argentina jugará su último amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

Lo que hay que saber del partido

El encuentro entre argentinos y costarricenses iniciará a las 20 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV a través de Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.21 contra 21.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 8.40.

El equipo de Lionel Scaloni disputará su último partido en el año en el que fue subcampeón del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y, sobre todo, el que se despidió Lionel Messi. La nueva era comenzó un traspié frente a Uruguay 2 a 1 en la Bombonera la semana pasada en un duelo que se jugó con muy poco público en las tribunas, en parte por el costo de las entradas y por la ausencia del astro.

El combinado nacional se prepara en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para el duelo venidero, para el que el entrenador Lionel Scaloni adelantó que va a haber modificaciones en la formación inicial: “El martes haremos algunos cambios, es evidente que eso es lo que vamos a hacer. Algunos pueden repetir, me parece justo. Algunos chicos me han gustado, es de lo que se trata esto: de repetir y que sumen partidos”.

Lionel Scaloni realizará cambios en la formación inicial para enfrentar a Costa Rica, con respecto a la derrota ante Uruguay Manuel Cortina

Scaloni, quien renovó su contrata hasta 2030, tiene la misión de conformar un equipo sin Messi y, más allá de que el primer duelo no fue a la altura de lo que se le exige a la selección nacional, tiene margen porque no tendrá competencia oficial hasta mediados de 2027.

Los costarricenses, por su parte, no disputaron la última Copa del Mundo y llevan tres derrotas seguidas en amistosos internacionales. El viernes pasado su verdugo fue Ecuador, dirigido por Marcelo Gallardo, 2 a 0, y llegarán a la Argentina con el sueño de dar el golpe y concluir el 2026 a lo grande.