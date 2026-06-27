Historias del Mundial: al fotógrafo oficial de Senegal le negaron la entrada a Canadá, pero igual se las ingenió para cumplir con su trabajo

En la tarde de ayer se disputó el partido en el que Senegal venció a Irak por 5 a 0 y se acercó a la clasificación luego de quedar tercero del Grupo I de la Copa del Mundo 2026, en el Toronto Stadium.

La mayoría de los ciudadanos del mundo necesitan una VISA para ingresar a Canadá. Fueron muchas las personas a las que les denegaron el acceso para este mundial, pero el caso de Sidy Talla, fotógrafo oficial de la selección de Senegal, no pasó inadvertido.

No pudo acompañar al equipo en el último partido de la fase de grupos en Toronto, pero eso no lo detuvo. Desde su hotel en Estados Unidos, Sidy encendió el televisor, colocó su cámara frente a la pantalla y comenzó a disparar. Con paciencia consiguió algunas imágenes, aunque no del todo nítidas, y buscó retratar los mejores momentos de la goleada de Senegal.

Sidy Talla, fotógrafo oficial de la selección de Senegal en su cuenta de Instagram @eyelit_studio

Al último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, Senegal llegó con la única esperanza de conseguir una goleada y esperar resultados para clasificarse como uno de los mejores terceros.

Sidy, lejos del césped pero cerca de la historia, editó sus fotografías junto al televisor y las envió al equipo y a sus seguidores con un mensaje que emocionó a todos: “Dentro o fuera del campo, la pasión permanece intacta. No importa el escenario, siempre es el mismo deseo: contar historias a través de imágenes”. Esas palabras resumieron más que una explicación técnica; fueron la confesión de un profesional que supo pasar por alto las fronteras y los trámites burocráticos.

Sidy Talla (en otra pose), fotógrafo oficial de la selección de Senegal en su cuenta de Instagram @eyelit_studio

Las fotos de Sidy circularon rápido: medios, redes y los fanáticos del fútbol las compartieron. Para muchos, las imágenes tenían el valor extra de la sensación de que la presencia no se mide solo en metros de distancia, sino en voluntad y creatividad. Su iniciativa dejó en claro que, cuando hay pasión, siempre hay una forma de estar presente.

En un mundo donde los pasaportes y las visas a veces interrumpen los planes, la historia de Sidy funciona como recordatorio. No siempre se puede controlar lo que va a suceder, pero sí la manera en la que se decide responder. Así, Senegal espera resultados para saber si pasa de fase y Sidy Talla podría volver a las canchas.