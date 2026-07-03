Horario de Argentina vs. Cabo Verde de este viernes 3 de julio por el Mundial 2026

La selección argentina y Cabo Verde protagonizan este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del canadiense Drew Fischer el penúltimo encuentro de 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El partido inicia a las 19 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentina vs. Cabo Verde

El equipo albiceleste lideró el Grupo J de la primera etapa con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 con seis goles de Lionel Messi, quien, a sus 39 años, es la gran figura del equipo en su sexta Copa del Mundo. El hecho de haber llegado al último encuentro con el liderazgo asegurado, le permitió al entrenador Lionel Scaloni hacer una profunda rotación y, así, le dio minutos a todos los jugadores de campo.

Lo positivo para el DT es que recuperó a Cristian Romero, quien frente a los austríacos había sufrido un golpe en la misma rodilla que se lesionó gravemente antes del torneo y su presencia estaba en duda. En caso de no estar a disposición, su lugar sería ocupado por Nicolás Otamendi, pero todo hace suponer que va desde el arranque al igual que Facundo Medina en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico ya superó un problema muscular y, de hecho, fue desde el arranque contra Jordania, pero su falta de ritmo y el buen rendimiento del jugador de Olympique de Marsella hacen que el DT muy probablemente se incline por este último.

Cristina Romero volvería a ser titular en la selección argentina vs. Cabo Verde Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada son números puestos en el mediocampo al igual que Lionel Messi. De mitad de cancha en adelante la duda es Lautaro Martínez o Julián Alvarez. El atacante de Inter saca ventaja a partir de su presente y de la falta de rodaje con la que llegó el ‘Araña’ al torneo, tras estar más de un mes inactivo por un esguince de tobillo.

El elenco africano es la gran sorpresa del campeonato, con la particularidad de que está invicto y todavía no ganó porque fue segundo en la zona H con tres empates: ante España 0 a 0, Uruguay 2 a 2 y Arabia Saudita 0 a 0. En su primera incursión en un Mundial, buscará hacer historia frente al último campeón del mundo y más allá de que, en la previa, parece una utopía conseguir un resultado a su favor.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; y Dailon Livramento. DT: Bubista.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.20 contra 21.0 que cotiza su derrota y eliminación, es decir una victoria del elenco africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 7.55.

El historial entre argentinos y caboverdianos no tiene antecedentes, por lo que se inaugurará con el encuentro entre sí en el Mundial 2026.

El que se imponga en el cruce avanzará a octavos de final y tendrá como rival al ganador de Australia vs. Egipto, que se enfrentan este mismo viernes 3 de julio, pero a las 15 (hora argentina).

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026, con 11 selecciones clasificadas Canchallena

Los cruces de eliminación directa que debe ganar la Argentina para ser campeón el Mundial

16avos de final

Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Octavos de final

Argentina vs. Australia o Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Cuartos de final

Argentina vs. Suiza, Argelia, Colombia o Ghana – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Argentina vs. Inglaterra, Brasil, Noruega, México o RD Congo – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Argentina – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final