Horario de Argentina vs. Jordania de este sábado 27 de junio por el Mundial 2026

Este sábado continúa la actividad en el Mundial 2026 con los últimos partidos de la etapa de grupos. La selección argentina y Jordania se enfrentan desde las 23 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, por la fecha 3 del Grupo J. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, y también en las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio ya se aseguró el primer lugar de su zona y, en consecuencia, el boleto a los 16vos de final. Ganó los dos partidos que disputó hasta el momento y quiere cerrar la primera ronda con puntaje ideal. En el debut goleó a Argelia por 3 a 0 con un hat-trick de Lionel Messi y luego, en la segunda jornada, venció a Austria por 2 a 0 con un doblete de ‘Leo’. Con esos cinco tantos, el capitán albiceleste se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo en soledad, con 18, y lidera la tabla de artilleros actual.

Lionel Messi convirtió los cinco goles de la selección argentina en lo que va del Mundial 2026 Aníbal Greco - La Nación

El DT Lionel Scaloni habló sobre el último compromiso que afrontará la Argentina, tras la victoria reciente frente a los austríacos. “Haber clasificado no nos cambia en nada de la planificación. Todos queríamos ganar los dos partidos. Ahora analizaremos (...) La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría, que se lo merecen. Siempre que lo permita el partido, lo haremos”, afirmó, dejando entrever que pondrá en cancha un equipo alternativo.

Los Bravos, por su parte, ya están eliminados de la Copa del Mundo luego de perder por 3 a 1 con Austria en el debut y por 2 a 1 con Argelia en la segunda jornada. Tras este compromiso, se despedirán de su primer certamen ecuménico, en el que mostraron cosas positivas y otras tantas a mejorar, como era de esperarse para un debutante. El gran objetivo es rescatar el primer punto de la historia ante una de las principales candidatas al título.

El entrenador marroquí de Jordania, Jamal Sellami, dijo que quiere dejar una buena imagen ante la Argentina

El entrenador Jamal Sellami también dialogó con los medios y aseguró que quiere dejar una buena impresión ante la selección argentina. “Para nosotros, enfrentarnos a la selección argentina es una oportunidad para hacer un gran partido y dejar una imagen grande y buena del fútbol jordano”, comentó.

Argentina vs. Jordania: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 23 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.