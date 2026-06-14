Horario de Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Sudamérica está bien representada en el Mundial 2026, con selecciones que al menos en la previa, prometen. Una de ellas es la de Ecuador, con una de las mejores camadas generacionales de jugadores y dirigida por el argentino Sebastián Beccacece. La Tri se estrena en la Copa del Mundo este domingo, pero con exigencia suprema: Costa de Marfil. El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo E, inicia a las 20 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión, streaming o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Ecuatorianos y marfileños se ven las caras en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, con arbitraje del francés Francois Letexier. Los canales que lo transmiten son Telefé, DSports y el 109 de Flow. Disney+ Premium y Paramount+ son las opciones de streaming.

Kendry Páez, que en el último semestre jugó en River, es la gran joya de Ecuador en este Mundial Joosep Martinson - FIFA - FIFA

La Tri tiene a los mejores jugadores de su historia y quiere mejorar lo hecho en 2006, su mejor Mundial hasta la fecha, cuando perdió en octavos de final con Inglaterra. Los Elefantes, por su parte, vuelven a disputar una Copa del Mundo después de sus ausencias consecutivas en Rusia 2018 y Qatar 2022. El objetivo principal es superar la etapa de grupos por primera vez.

El de este domingo será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. Ecuador registra cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas contra selecciones africanas. El antecedente más reciente es del 27 de marzo de este año, en un amistoso internacional ante Marruecos disputado en el estadio Metropolitano de Madrid, España, que finalizó 1 a 1 por los goles de John Yeboah -E- y Neil El Aynaoui -M-.

Moisés Caicedo y el DT argentino Sebastián Beccacece están ilusionados, como todo Ecuador

Costa de Marfil vs. Ecuador: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026.

Día : Domingo 14 de junio.

: Domingo 14 de junio. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Árbitro: Francois Letexier (Francia).

Costa de Marfil vs. Ecuador: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 (horario argentino) en Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.