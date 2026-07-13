Horario de Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026

Las semifinales del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 comenzarán con el duelo entre las selecciones de Francia y España, programado para este martes en el AT&T Stadium de Dallas con arbitraje del salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros.

El cotejo iniciará a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+.

Francia vs. España: todo lo que hay que saber

Mundial 2026 - Semifinales

Día : Martes 14 de julio.

: Martes 14 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

: AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. Árbitro : Iván Arcides Barton Cisneros (El Salvador).

: Iván Arcides Barton Cisneros (El Salvador). TV: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.

Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública. Streaming: DGO, Mi Telefé, Flow, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+.

DGO, Mi Telefé, Flow, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: Canchallena.com.

Les Bleus anhela ganar su tercera Copa del Mundo, tras las de Francia 1998 y Rusia 2018, y es el principal favorito por lo que demostró en sus seis partidos anteriores, los cuáles los ganó con autoridad y lo invitan a soñar con jugar su tercera final en fila después del mal trago en Qatar 2022 con la selección argentina.

Su camino en el torneo empezó con triunfos sobre Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1, lo que le valió el primer puesto en el Grupo I. En 16avos de final despachó a Suecia 3 a 0, en octavos venció a Paraguay 1 a 0 y en cuartos, a Marruecos 2 a 0. Con 16 goles a favor y solo dos en contra, es uno de los equipos con mayor poder de anotación y uno de los menos recibió.

La Furia Roja, por su parte, va de menor a mayor y, sueña con ser campeón otra vez tras Sudáfrica 20210. Sin la autoridad de los franceses, se consolidó como un equipo confiable y es el que menos tantos recibió en el certamen porque solo Bélgica le anotó uno en el triunfo 2 a 1 en cuartos de final.

Antes, el conjunto de Luis De la Fuente empezó el campeonato con un sorpresivo empate frente a Cabo Verde 0 a 0 y, después, le ganó a Arabia Saudita 4 a 0 y a Uruguay 1 a 0. Con siete puntos, lideró el Grupo H y en 16avos doblegó a Austria 3 a 0. En cuartos, su víctima fue Portugal 1 a 0.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Francia con una cuota máxima de 2.40 contra 3.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria de España. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.36.

Por tratarse de dos países afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y con un gran poderío, tienen un amplio historial entre sí con duelos en instancias importantes. Ejempl ode ello es que jugarán entre sí la cuarta semifinal en los últimos cinco años: los españoles ganaron en la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025 y los galos festejaron en la Nations League 2021.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 5 de junio del año pasado, en una de las semifinales de la UEFA Nations League 2025, y el combinado de De la Fuente ganó un partido memorable 5 a 4 con un doblete de Lamine Yamal y sendas anotaciones de Nico Williams, Mikel Merino y Pedri. Los tantos franceses fueron convertidos por Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Dani Vivian en contra y Randal Kolo Muani.

Quien se imponga en la primera semifinal del Mundial 2026, avanzará a la definición y esperará por Inglaterra o Argentina, que chocarán el miércoles en Atlanta. El perdedor, en tanto, enfrentará al perdedor de ese otro cotejo por el tercer puesto.