Horario de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina hoy

Lionel Messi se despide este martes de la selección argentina en el amistoso frente a Benín que se desarrolla en el estadio Monumental con arbitraje del chileno Fernando Véjar en el cierre de la primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tras el Mundial 2026.

El partido de fútbol está previsto a las 20 y se transmite en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto del juego con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lionel Messi jugó más de 200 partidos con la selección argentina THOMAS COEX - AFP

Pero el evento, tal anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), arranca a las 17.30, horario en que se abren las puertas del escenario. Desde entonces y hasta el inicio del juego, en el entretiempo y después del mismo están previstos shows y homenajes para el capitán que se despide tras más de 20 años vistiendo la camiseta celeste y blanca.

En el Line Up figuran, entre otros, Román, El Original; Amar Azul, Q’Lokura, Un Poco de Ruido; Damas Gratis, La Sole y Ulises Bueno. Además, habrá un shows de fuegos artificiales y de drones.

#SelecciónMayor Con ustedes, el Line Up de una noche eterna 📋✔️



🥹 Vamos a emocionarnos, pero también a cantar y bailar 🎶🪩



🗓 Martes 6 de octubre



📍 Estadio Monumental pic.twitter.com/yvZhJDOfzr — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2026

La despedida del astro rosarino cierra una era, a la vez que ya comenzó otra para el fútbol argentino y su seleccionado. Y en el día que nadie quería que llegue el evento pasa más por lo extrafutbolístico que por lo deportivo porque se esperan varios homenajes y sorpresas para el hombre que ostenta un sinfín de récords individuales y que le dio al país una catarata de alegrías en el último lustro.

Por tratarse de una jornada especial, el rosarino utilizará una camiseta preparada para la ocasión. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado. Posteriormente, la remera la exhibió también la AFA.

Lionel Messi presentó la camiseta que usará en su despedida de la selección argentina

Argentina vs. Benín

Lo que pueda llegar a ocurrir en el juego frente a un rival muy inferior está en segundo plano para el combinado nacional. Y el entrenador Lionel Scaloni lo sabe, por lo que en los partidos vs. Bolivia y Burkina Faso le dio minutos a todos lo futbolistas que convocó en la primera citación tras el subcampeonato en el Mundial 2026.

Messi vive su última concentración junto a sus compañeros. Se especula con que la formación inicial para el partido será con el ‘10′ y el grueso de los futbolistas que lo acompañaron en sus últimos años en la selección nacional y con los que ganó todo lo que jugó.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez será el arquero y en la zaga central estarán Cristian Romero y, probablemente, Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso que también se despide pero que su situación está opacada por la salida del capitán del ciclo de Scaloni.

Sin Nahuel Molina -suspendido- ni Gonzalo Montiel -no convocado-, el lateral derecho será Agustín Giay, uno de los jugadores que se dará el lujo de ser titular en el último encuentro de Messi a pesar de que casi no compartió la camiseta con él por cuestiones generacionales. En el sector izquierdo, en tanto, Nicolás Tagliafico será de la partida siempre que esté recuperado de una dolencia muscular. De lo contrario, Facundo Medina tendrá otra vez su chance.

Nicolás Otamendi también se retira de la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

El mediocampo será el de la final de Qatar 2022, con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, quien jugará como invitado porque no fue convocado por Scaloni para la fecha FIFA. El que ingresará después es Giovani Lo Celso, otro amigo del ‘10′. Lautaro Martínez y Julián Álvarez harán dupla ofensiva junto a la estrella de la noche en una formación poco habitual pero que es posible ante la sabida ausencia de Ángel Di María, quien participará del evento pero no como jugador.

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.

Lionel Messi, con 39 años, jugó un Mundial descomunal ROBERTO SCHMIDT - AFP

Benín es dirigido por el alemán Gernot Rohr desde 2023 y arrancó su camino en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 con un empate ante Burkina Faso 1 a 1 y un triunfo sobre Mauritania 2 a 1. En la última Copa Africana de Naciones alcanzó los octavos de final, instancia en la que perdió ante Egipto 3 a 1.

Es un rival de bajo calibre, como gran parte de los que tuvo la selección argentina desde que Claudio Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No obstante, esta vez pasará desapercibido porque los flashes, como siempre pero más que nunca, se los llevará Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; y Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.