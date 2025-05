Horario de la final de la Champions League 2024-2025 entre PSG e Inter

París Saint Germain (PSG) e Inter de Milán definirán este sábado la edición 2024-2025 de la Champions League en el estadio Allianz Arena de Munich con arbitraje del rumano István Kovács. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios habrá un suplementario de media hora y, de persistir la igualdad, el campeón se dirimirá por penales.

El encuentro está programado a las 16 de la Argentina, es decir a las 21 de Alemania, y se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN y Fox Sports y en la plataforma digital Disney+ Premium. Los canales deportivos, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Se trata de una final inédita porque nunca antes ambos equipos se enfrentaron por el título del máximo campeonato continental del Viejo Continente. Los franceses jugaron por conseguirlo en la versión 2019-2020 y perdieron ante Bayern Múnich por 1 a 0.

Los italianos, por su parte, llegaron a la definición seis veces y cosecharon tres victorias y, en consiguiente, títulos -en 1963/64 3 a 1 vs. Real Madrid; en 1964/65 1 a 0 vs. Benfica; y en 2009/10 2 a 0 vs. Bayern Munich- y tres caídas -en 1966/67 2 a 1 vs. Celtic; en 1971/72 2 a 0 vs. Ajax; y en 2022/23 1 a 0 vs. Manchester City-.

El escenario de la final, por su parte, fue sede del mismo encuentro en la edición 2011/12, en la que Chelsea se quedó con el trofeo tras derrotar, justamente al equipo bávaro por penales, luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Los goles fueron convertidos por Thomas Muller -BM- y Didier Drogba -C-.

Lautaro Martínez sueña con levantar el trofeo de la Champions League como lo hizo alguna Javier Zanetti con esa misma camiseta MARCO BERTORELLO - AFP

El camino a la final

PSG

Etapa de grupos

Fecha 1: 1-0 vs. Girona.

Fecha 2: 0-2 vs. Arsenal.

Fecha 3: 1-1 vs. PSV.

Fecha 4: 1-2 vs. Atlético de Madrid.

Fecha 5: 0-1 vs. Bayern Munich.

Fecha 6: 3-0 vs. Salzburgo.

Fecha 7: 4-2 vs. Manchester City.

Fecha 8: 4-1 vs. Stuttgart.

Playoff

Ida: 3-0 vs. Brest.

Vuelta: 7-0 vs. Brest.

Octavos de final

Ida: 0-1 vs. Liverpool.

Vuelta: 1-0 vs. Liverpool (4 a 1 por penales).

Cuartos de final

Ida: 3-1 vs. Aston Villa.

Vuelta: 2-3 vs. Aston Villa.

Semifinales

Ida: 1-0 vs. Arsenal.

Vuelta: 2-1 vs. Arsenal.

Inter

Etapa de grupos

Fecha 1: 0-0 vs. Manchester City.

Fecha 2: 4-0 vs. Estrella Roja.

Fecha 3: 1-0 vs. Young Boys.

Fecha 4: 1-0 vs. Arsenal.

Fecha 5: 1-0 vs. Leipzig.

Fecha 6: 0-1 vs. Bayer Leverkusen.

Fecha 7: 1-0 vs. Sparta Praga.

Fecha 8: 3-0 vs. Mónaco.

Octavos de final

Ida: 2-0 vs. Feyenoord.

Vuelta: 2-1 vs. Feyenoord.

Cuartos de final

Ida: 2-1 vs. Bayern Munich.

Vuelta: 2-2 vs. Bayern Munich.

Semifinales

Ida: 3-3 vs. Barcelona.

Vuelta: 4-3 vs. Barcelona.

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 títulos. Lo sigue con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Munich con seis vueltas olímpicas cada uno. El último ganador de la ‘Orejona’ fue el Merengue, que derrotó en la final a Borussia Dortmund por 2 a 0 en Wembley. Así, le sacó más del doble de ventaja en cuanto a cantidad de títulos a su inmediato perseguidor.