Pochettino en Estados Unidos: cómo motiva a los jugadores y el por qué de su frase: “Premian a los perdedores”

Mauricio Pochettino está ante uno de los desafíos más complejos de su carrera. Tendrá el peso y la responsabilidad de dirigir a la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026. Más allá de los encuentros que se jugarán también en México y Canadá, el público estadounidense siente que este tiene que ser “su” Mundial. Difícilmente las expectativas estén alcanzar la final, pero sí se permiten (o proyectan) llegar lo más lejos que se pueda.

Estados Unidos debutará en la cita máxima ante Paraguay este viernes, por el Grupo D que también comparten con Australia y Turquía.

-¿Alguna vez has intentado motivar al equipo con galletas?

La pregunta de una persona disfrazada de Archibaldo, de Plaza Sésamo, lo sorprendió. El técnico argentino siguió el juego con buen humor, aunque parecía ligeramente desconcertado por charlar con un esponjoso monstruo azul de peluche, a pocos metros de la zona donde sus dirigidos comenzaban una práctica.Si bien el contenido de la entrevista no fue especialmente incisivo, la estrategia general estaba clara. Los coanfitriones están apostándolo todo para ganarse a los aficionados, cuya energía podría ser clave en los próximos días.

Mauricio Pochettino charla con sus jugadores antes de un entrenamiento en el Irvine Sports Complex, de California JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pochettino coincidió con esa idea y sugirió que la hinchada puede ser una herramienta más poderosa que la propuesta de Archibaldo, que fue “torta de chocolate”. “Creo que nuestra enorme inspiración es hacer sentir orgullosos a nuestros aficionados, a nuestras familias, a la gente que queremos”, dijo el entrenador con referencia a que lejos de una presión de poder jugar como locales, la selección de los Estados Unidos tiene que aprovechar a favor el aliento del público.

Es que a principios de esta semana, Pochettino buscó acercar a la selección a sus seguidores al animar a 5500 aficionados a corear “¡USA! ¡USA!” durante un entrenamiento abierto al público en su campo base en Irvine, California: “Para los jugadores es tan, tan, tan increíble y tan importante recibir su cálida energía y todo su amor”, les dijo a los seguidores. Y agregó: “Creo que ellos tienen que tomar toda esta energía que ustedes van a enviarles y compartirla con nosotros después en la cancha, en el campo, para rendir”.

Pochettino protagonizó una de las imágenes más curiosas de la última fecha FIFA durante el amistoso ante Senegal. En la pausa de hidratación del primer tiempo, reunió a todos sus futbolistas alrededor de una laptop para mostrarles videos y corregir aspectos tácticos en tiempo real. La escena ocurrió mientras el seleccionado norteamericano ganaba 2-0 por los goles Sergiño Dest y Christian Pulisic, y mientras los jugadores se refrescaban tomando agua. La utilización de tecnología durante las pausas de hidratación está permitida por la FIFA.

Hace unas semanas, la frase de Pochettino había sido puesta bajo observación, comparando a su selección con otras más poderosas: “Somos Estados Unidos y competimos contra Bélgica y Portugal”, comentó el técnico argentino luego de caer en un par de amistosos en marzo pasado. “Creo que, sin lugar a dudas, Bélgica y Portugal tienen a algunos cuantos entre los 100 mejores jugadores del mundo. Creo que nosotros no tenemos”.

Mauricio Pochettino y una visión particular sobre el deporte en los Estados Unidos JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No se incluyó a ningún jugador de Estados Unidos en la lista anual de los 100 mejores que The Guardian publicó en diciembre pasado. Christian Pulisic ocupó el puesto 116, de acuerdo con la votación de un panel de 219 exjugadores, entrenadores, personal técnico y medios. Tim Weah fue el siguiente, en el lugar 183.

En cambio, España colocó a 14 jugadores en el top 100, Francia a 10, Brasil e Inglaterra a nueve cada uno, y Argentina y Portugal a ocho. “En mi humilde opinión, no creo que nuestro talento esté lejos o sea mucho menor que el de cualquier otro país”, manifestó el exdelantero estadounidense Jozy Altidore. “Creo que somos igual de talentosos. Así que yo soy de los locos que cree, y sé que los jugadores creen. ¿Por qué no? ¿Por qué no nosotros?”.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Estados Unidos piensan en grande, esperando que el seleccionado nacional consiga su primer título de la Copa del Mundo o por lo menos alcance las semifinales por primera vez desde 1930. Los estadounidenses aún tienen que demostrar su capacidad ante buena parte del mundo del fútbol.

“Queremos hacer esto por nosotros. Queremos hacer esto por nuestro país. No necesitamos demostrarle nada a nadie”, subrayó Pulisic. “Tenemos buenos jugadores, jugadores realmente buenos que juegan en clubes de primer nivel a nivel mundial. Tenemos un buen equipo y, sí, vamos a hacer lo mejor que podamos para demostrarnos a nosotros mismos que tenemos la razón”.

Estados Unidos ha ganado un solo partido de eliminación directa en el Mundial. Los sueños han chocado con la realidad de Estados Unidos en los mundiales. Los estadounidenses tienen marca de 1-7 en partidos de eliminación directa, siendo su único triunfo contra su rival regional, México, en 2002, antes de caer en cuartos de final ante Alemania.

Desde entonces, han quedado eliminados en octavos de final en 2010, 2014 y 2022, mientras que en 2006 no pudieron ir más allá de la fase de grupos y en 2018 ni siquiera se clasificaron al Mundial.

A pesar de la falta de resultados, Pochettino les transmitió a sus jugadores en marzo pasado que cree en que pueden ganar el título. “¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros?”, insistió. “Necesitamos creer en verdad que podemos estar ahí. Debemos soñar”. Y en las últimas horas en una entrevista con el diario El País agregó: "Si analizas otros torneos, ves casos como el de Marruecos en 2022 o el de Corea en 2002, que llegaron a semifinales".

Pochettino tiene una visión crítica sobre cómo compiten los estadounidenses no solo en el fútbol, sino de la mayoría de los deportes. “Su cultura es lúdica. Ellos quieren jugar. Nosotros les decíamos: “chicos, jugar al fútbol es una cosa, competir es otra”. Son dos deportes completamente diferentes. Ellos crecen en una cultura de jugar", dijo en la charla con el diario El País, y agregó: “¿Por qué? Si empiezas la MLS y a los tres meses no ganaste partidos y te pusiste abajo, ¿cuál es la consecuencia si no hay ascensos ni descensos, ni competencia internacional? ¡El deporte americano premia a los perdedores! Pero el fútbol es diferente: si premias al que no gana... Si no tienes objetivos si no peleo. Si pierdo, ¿qué pasa? Nada. Solo echan al entrenador. Luego, el jugador americano es disciplinado. Pero con un sentido de la comodidad que no es buena en el fútbol. Nos llevó un año y medio cambiar esa mentalidad”.

Mauricio Pochettino, frente a un reto exigente Ashley Landis - AP

El deporte norteamericano no tiene clubes, sino franquicias. Esto quiere decir que los dueños, son dueños de una marca. La marca se llama NBA, MLS, MLB (liga de béisbol) y todos los dueños de equipos son socios. Eso hace que el sistema haga que le tiene que ir bien a tus socios para que te vaya bien a vos. Eso hace que tenga un sistema de tope salarial y de reconstrucción estructural deportiva que hace que haya una paridad en el juego permanente. Cada equipo se va regenerando después de los malos momentos, porque los de abajo reciben beneficios. Por ejemplo: antes el último de la NBA elegía primero. Ahora es el que termina último es el que más posiblidades tiene de quedar primero en la elección del draft, en el próximo mercado de pases.

Esto se hace para que todos los equipos se mantengan fuertes al menos en una rotación de cinco a diez años, todos los equipos tendrán la posibilidad de resurgir después de malas temporadas: si un equipo de la MLS le fue mal durante una temporada, es muy probable que en el mercado de pases al mejor jugador que aparezca en vidriera se lo den a ese equipo. Eso porque necesitan que todos los mercados sean rentables. No se debilita competitivamente la franquicia. El sistema daña el espíritu competitivo de los equipos. porque a veces es bueno perder. te ofrece mejores oportunidades.

Si bien en los que pelean por el título hay una exigencia máxima, y ahí sí se ve lo mejor, en los que están en la zona media o baja se acepta la derrota con naturalidad. A eso se refiere Pochettino en que al norteamericano, por su sistema empresario-deportivo, le falta fibra competitiva. Hay equipos que “pierden y no pasa nada”, porque ya vendrán mejores jugadores que relanzarán el proyecto.

El equipo para jugar con Paraguay

Pochettino cuenta con Pulisic, que se convirtió en 2021 en el primer estadounidense en jugar y ganar una final de la Champions League, consagrándose con Chelsea. Es uno de seis jugadores en esta selección estadounidense que militan en clubes ubicados entre los 40 mejores del mundo según el coeficiente de la UEFA. Las últimas tres temporadas ha jugado con el Milan, el número 30.

La lista incluye al mediocampista Malik Tillman (Bayer Leverkusen, número 9), al mediocampista Weston McKennie (Juventus, número 25), al defensor Sergiño Dest y al delantero Ricardo Pepi (PSV Eindhoven, número 26) y al defensor Alex Freeman (Villarreal, número 39).

El defensor Chris Richards estará disponible para jugar en el Mundial, menos de cuatro semanas después de una lesión grave en el tobillo izquierdo, según afirma la agencia AP. “Es el Mundial, así que iba a ponerme listo sin importar (las lesiones). Me siento bien. Quizás un poco hinchado, pero no hay nada que una venda no pueda resolver”, señaló. “Si hay algún momento para sacrificarse, es ahora. Sé que puedo jugar el viernes, pero yo no tomo esas decisiones”. Richards se lesionó el 17 de mayo mientras jugaba para el Crystal Palace, de Inglaterra. El técnico de los Eagles, Oliver Glasner, creía que Richards se había roto dos ligamentos del tobillo, pero no se ha revelado la naturaleza exacta de la lesión. “Temía lo peor. Una vez que tuve el diagnóstico, pensé: ‘De acuerdo, ¿cómo me preparo para el partido contra Paraguay?’™. Eso es lo que he estado haciendo las 24 horas del día”, expresó. “Recuperación. Lo que sea necesario para estar disponible para el primer partido”.

Pochettino no revelará su once inicial sino hasta el día del partido, pero un Richards sano parece bastante probable como titular en la línea defensiva junto al capitán Tim Ream y Alex Freeman. Sus reemplazos en los recientes partidos de Estados Unidos contra Senegal y Alemania cometieron suficientes errores como para reforzar la importancia de Richards para las esperanzas estadounidenses de causar impacto en casa durante las próximas semanas.