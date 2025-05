Inter vs. PSG, por la final de la Champions League: cuándo se juega el partido

Inter de Milán y Paris Saint Germain (PSG) protagonizarán la final de la UEFA Champions League 2024-25 este sábado 31 de mayo. Ambos equipos se consolidaron como los dos mejores de la 70° edición del torneo más importante de Europa a nivel de clubes y se disputarán mano a mano el trofeo en el estadio Allianz Arena de Munich, Alemania. En el club italiano hay dos argentinos, Lautaro Martínez y Joaquín Correa, mientras que en el conjunto francés no hay ningún jugador que haya nacido en la Argentina.

Será una definición inédita, ya que nunca antes se enfrentaron en la final. El Nerazzurro disputó un partido de este calibre en seis ocasiones, con tres coronaciones y la misma cantidad de subcampeonatos. Levantó el trofeo en 1963-64 (3 a 1 vs. Real Madrid), 1964-65 (1 a 0 vs. Benfica) y 2009-10 (2 a 0 vs. Bayern Munich); y perdió en 1966-67 (2 a 1 vs. Celtic), 1971-72 (2 a 0 vs. Ajax) y 2022-23 (1 a 0 vs. Manchester City). El combinado parisino, por su parte, únicamente jugó la final en 2019-20, con derrota por 1 a 0 ante Bayern Munich.

Lautaro Martínez perdió la final de la Champions en 2023 y busca revancha en esta edición MARCO BERTORELLO - AFP

El Allianz Arena de Munich albergará la final de la Champions por segunda vez en la historia. El único antecedente data de la edición 2011-12, en la que Chelsea se quedó con el trofeo tras derrotar, justamente, a Bayern Munich, por penales, luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Los goles fueron convertidos por Thomas Muller -BM- y Didier Drogba -C-.

Final de la Champions League 2024-25

Sábado 31 de mayo de 2025.

Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Allianz Arena, Munich, Alemania.

: Allianz Arena, Munich, Alemania. Árbitro : Istvan Kovacs (Rumania).

: Istvan Kovacs (Rumania). TV : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Streaming : Disney+.

: Disney+. Minuto a minuto: canchallena.com.

El rumano Istvan Kovacs es el árbitro designado para impartir justicia en la final de la Champions FRANCK FIFE - AFP

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo (y su DT Carlo Ancelotti también, con cinco, ya que ningún entrenador ganó tanto como él). Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Munich, con seis vueltas olímpicas cada uno. El último ganador de la ‘Orejona’ fue el Merengue, que derrotó en la final a Borussia Dortmund por 2 a 0 en Wembley. Así, le saca más del doble de ventaja en cuanto a cantidad de títulos a su inmediato perseguidor.