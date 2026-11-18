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El xeneize y el Galo le bajarán el telón a la 25° edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes; el ganador sucederá a Lanús como campeón
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La final de la Copa Sudamericana 2026 pone cara a cara nuevamente a un equipo argentino y a otro brasileño: Boca y Atlético Mineiro. El partido se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, este sábado a las 17 (horario argentino), con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Gane quien gane, la Argentina seguirá siendo el país con más consagraciones en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, ya que hasta el momento posee 11 títulos, más del doble de los conseguidos por equipos brasileños. Los argentinos que ya festejaron fueron Lanús (2013 y 2025), Independiente (2010 y 2017), Boca (2004 y 2005), San Lorenzo (2002), Arsenal (2007), River (2014), Defensa y Justicia (2020) y Racing (2024).
Para Brasil, en tanto, festejaron Atlético Paranaense (2018 y 2021), Internacional (2008), San Pablo (2012) y Chapecoense (2016, a modo de homenaje póstumo tras la tragedia aérea en la que fallecieron 71 personas, entre ellos casi la totalidad del plantel). El ganador de este año se quedará con el trofeo y sucederá al Granate como campeón en ejercicio.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2021, en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores. Entonces, empataron 0 a 0 en el resultado global y Atlético Mineiro se impuso por 3 a 1 en los penales, en una serie polémica que quedó marcada por los reclamos de Boca por dos goles anulados, uno en cada partido. En el historial entre ambos, el xeneize ganó tres encuentros, el Galo se impuso en uno y los cuatro restantes terminaron igualados.
Boca vs. Atlético Mineiro: todo lo que hay que saber
- Final de la Copa Sudamericana 2026.
- Día: Sábado 21 de noviembre.
- Hora: 17 (horario argentino).
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
- Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
- TV: ESPN y DSports.
- Streaming: Disney+ Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
El camino de Boca hacia la final
Copa Libertadores
- Fecha 1 del Grupo D: 2-1 vs. Universidad Católica
- Fecha 2 del Grupo D: 3-0 vs. Barcelona
- Fecha 3 del Grupo D: 0-1 vs. Cruzeiro
- Fecha 4 del Grupo D: 0-1 vs. Barcelona
- Fecha 5 del Grupo D: 1-1 vs. Cruzeiro
- Fecha 6 del Grupo D: 0-1 vs. Universidad Católica
Copa Sudamericana
- Ida de los playoffs: 1-0 vs. O’Higgins
- Vuelta de los playoffs: 0-1 (4-3 en los penales) vs. O’Higgins
- Ida de los octavos de final: 3-1 vs. Recoleta
- Vuelta de los octavos de final: 4-0 vs. Recoleta
- Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. San Pablo
- Vuelta de los cuartos de final: 1-1 vs. San Pablo
- Ida de las semifinales: 0-1 vs. Vasco da Gama
- Vuelta de las semifinales: 3-1 vs. Vasco da Gama
El camino de Atlético Mineiro hacia la final
- Fecha 1 del Grupo B: 1-2 vs. Academia Puerto Cabello
- Fecha 2 del Grupo B: 2-1 vs. Juventud Las Piedras
- Fecha 3 del Grupo B: 0-1 vs. Cienciano
- Fecha 4 del Grupo B: 2-2 vs. Juventud Las Piedras
- Fecha 5 del Grupo B: 2-0 vs. Cienciano
- Fecha 6 del Grupo B: 1-0 vs. Academia Puerto Cabello
- Ida de los octavos de final: 1-0 vs. Bragantino
- Vuelta de los octavos de final: 2-2 vs. Bragantino
- Ida de los cuartos de final: 0-2 vs. Santos
- Vuelta de los cuartos de final: 4-2 (3-1 en los penales) vs. Santos
- Ida de las semifinales: 3-0 vs. Montevideo City Torque
- Vuelta de las semifinales: 0-2 vs. Montevideo City Torque
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