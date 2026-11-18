La final de la Copa Sudamericana 2026 pone cara a cara nuevamente a un equipo argentino y a otro brasileño: Boca y Atlético Mineiro. El partido se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, este sábado a las 17 (horario argentino), con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Gane quien gane, la Argentina seguirá siendo el país con más consagraciones en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, ya que hasta el momento posee 11 títulos, más del doble de los conseguidos por equipos brasileños. Los argentinos que ya festejaron fueron Lanús (2013 y 2025), Independiente (2010 y 2017), Boca (2004 y 2005), San Lorenzo (2002), Arsenal (2007), River (2014), Defensa y Justicia (2020) y Racing (2024).

La Copa Sudamericana, un trofeo que fue levantado por equipos argentinos en 11 ocasiones Archivo

Para Brasil, en tanto, festejaron Atlético Paranaense (2018 y 2021), Internacional (2008), San Pablo (2012) y Chapecoense (2016, a modo de homenaje póstumo tras la tragedia aérea en la que fallecieron 71 personas, entre ellos casi la totalidad del plantel). El ganador de este año se quedará con el trofeo y sucederá al Granate como campeón en ejercicio.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2021, en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores. Entonces, empataron 0 a 0 en el resultado global y Atlético Mineiro se impuso por 3 a 1 en los penales, en una serie polémica que quedó marcada por los reclamos de Boca por dos goles anulados, uno en cada partido. En el historial entre ambos, el xeneize ganó tres encuentros, el Galo se impuso en uno y los cuatro restantes terminaron igualados.

En la última serie entre ambos, por los octavos de final de la Libertadores 2021, Atlético Mineiro eliminó a Boca BRUNA PRADO - POOL

Boca vs. Atlético Mineiro: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Sábado 21 de noviembre.

: Sábado 21 de noviembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Árbitro : Andrés Matonte (Uruguay).

: Andrés Matonte (Uruguay). TV : ESPN y DSports.

: ESPN y DSports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

El camino de Boca hacia la final

Copa Libertadores

Fecha 1 del Grupo D: 2-1 vs. Universidad Católica

Fecha 2 del Grupo D: 3-0 vs. Barcelona

Fecha 3 del Grupo D: 0-1 vs. Cruzeiro

Fecha 4 del Grupo D: 0-1 vs. Barcelona

Fecha 5 del Grupo D: 1-1 vs. Cruzeiro

Fecha 6 del Grupo D: 0-1 vs. Universidad Católica

Copa Sudamericana

Ida de los playoffs: 1-0 vs. O’Higgins

Vuelta de los playoffs: 0-1 (4-3 en los penales) vs. O’Higgins

Ida de los octavos de final: 3-1 vs. Recoleta

Vuelta de los octavos de final: 4-0 vs. Recoleta

Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. San Pablo

Vuelta de los cuartos de final: 1-1 vs. San Pablo

Ida de las semifinales: 0-1 vs. Vasco da Gama

Vuelta de las semifinales: 3-1 vs. Vasco da Gama

El camino de Atlético Mineiro hacia la final