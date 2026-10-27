Horario del Superclásico de este domingo 1° de noviembre de 2026

La fecha 15 del Torneo Clausura 2026 es la del Superclásico y se desarrollará entre este viernes 30 de octubre y el lunes 2 de diciembre con 15 encuentros en total, todos muy importantes porque se definen muchas cosas en las tablas de posiciones de los grupos y en la Anual.

En este contexto, el encuentro estelar entre Boca Juniors y River Plate está programado el domingo 1° de noviembre a las 15 (horario argentino) en la Bombonera y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.25 contra 3.52 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.08.

Todo lo que hay que saber del Superclásico

Boca atraviesa un presente inmejorable porque no solo está en carrera por ganar el Clausura y la Tabla Anual, sino que también está en semifinales de la Copa Argentina -vs. Banfield- y de la Copa Sudamericana -vs. Atlético Mineiro-. Con más de tres años de sequía, el elenco azul y oro puede ganar hasta cinco títulos en lo que queda del 2026.

El xeneize derrotó en su última presentación a Independiente 1 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y se clasificó a los octavos de final del Clausura gracias a que escaló al tercer puesto de la zona A con 27 puntos, la misma cantidad que Vélez, pero con peor diferencia de goles (+10 contra +8); y que Defensa y Justicia, pero con mejor dividendo (+7). Su campaña es de siete triunfos, seis empates y solo una derrota. A su vez, sigue en la cima de la Tabla Anual con 57 unidades, una más que Rosario Central, y apunta a terminar allí para sumar una estrella.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene a disposición a todos los futbolistas, con excepción de aquellos que acarrean lesiones de larga duración como Tomás Aranda, Tomás Belmonte, Adam Bareiro y Agustín Marchesín. En ese contexto, diagramará una formación con los habituales titulares, entre ellos Leandro Paredes quien ya participó desde el arranque en el último cotejo ante el Rojo y después de haberse recuperado en tiempo récord de un desgarro muscular.

Para los dirigidos por Leonardo Ponzio el Superclásico tiene una transcendencia aun mayor porque necesita maquillar un año muy adverso y, también, quieren tomarse revancha de la caída en el Apertura en el Monumental 1 a 0 con un gol de Leandro Paredes de penal.

Tras superar a Racing 1 a 0 en el Monumental, River llega en alza al choque con Boca. De momento, se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades gracias a siete victorias, dos igualdades y cinco caídas mientras que en la Tabla Anual clasifica séptimo con 52, a tres unidades de Vélez que es el último que está ingresando a la Copa Libertadores 2027. Ese es el anhelo de la entidad millonaria, llegar al máximo certamen continental para no tener que competir otra vez en la Sudamericana.

Ponzio podrá contar para el Superclásico con Lucas Martínez Quarta, quien cumplió la fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y puede regresar. No obstante, su reemplazante contra la Academia, Lautaro Rivero, marcó el gol del triunfo y podría disputarle el puesto.

La duda, que se empezará a disipar en los entrenamientos, es si Marcos Acuña está en condiciones de regresar al lateral izquierdo o continúa allí Francisco Ortega. Aníbal Moreno, quien dejó la cancha vs. Racing, no tiene ninguna lesión y es probable que sea titular. Fausto Vera, que también podría jugar de cinco, sí está descartado.

El historial del Superclásico

Los dos clubes más importantes del país se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para el xeneize y 88 para el Millonario. Empataron en 84 ocasiones.

Por ligas nacionales se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco duelos