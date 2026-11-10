Horarios de los partidos amistosos de la selección argentina vs. Uruguay y Costa Rica

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará sus últimos partidos del año como local en la Bombonera y en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba
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La selección argentina cerrará el año en el que obtuvo el subcampeonato en el Mundial y la despedida de Lionel Messi con dos amistosos, ante Uruguay y Costa Rica en el marco de la última fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales.
El primer partido lo jugará ante la Celeste el viernes 13 de noviembre a las 20 (horario argentino) en la Bombonera, escenario que reemplaza al Monumental porque este último se dejará de usar a partir de las diferencias entre River y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Cuatro días después, el martes 17, recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Si bien el horario aún no fue oficializado, se estima que será por la noche.
Cronograma de amistosos de la selección argentina
Viernes 13 de noviembre
- 20: Argentina vs. Uruguay - La Bombonera (Ciudad de Buenos Aires).
Martes 17 de noviembre
- Hora a confirmar: Argentina vs. Costa Rica - Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).
Plantel de la selección argentina vs. Uruguay y Costa Rica
Arqueros
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Santiago Beltrán (River Plate)
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Agustín Giay (Palmeiras)
- Aaron Anselmino (Chelsea)
- Mariano Troilo (Parma)
- Leonardo Balerdi (Roma)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
- Román Vega (Zenit)
Mediocampistas
- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
- Máximo Perrone (Como 1907)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Matías Soulé (Roma)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Delanteros
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Thiago Almada (River Plate)
- Santiago Castro (Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Calendario de la FIFA hasta 2030
2026
- 21 de septiembre al 6 de octubre - Fecha FIFA.
- 9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.
2027
- 22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.
- 7 al 15 de junio - Fecha FIFA.
- 20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.
- 8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.
2028
- 20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.
- 29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.
- Junio a julio - Copa América y Eurocopa.
- 18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.
- 13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.
2029
- 19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.
- 4 al 12 de junio - Fecha FIFA.
- 29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.
- 12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.
2030
- 18 al 26 de marzo - Fecha FIFA.
- 3 al 11 de junio - Fecha FIFA.
- Junio a julio - Mundial.
- 23 de septiembre al 8 de octubre - Fecha FIFA.
- 11 al 19 de noviembre - Fecha FIFA.
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