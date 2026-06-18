Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina comenzó el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con una contundente victoria sobre Argelia 3 a 0 el martes pasado en la noche de Kansas City, la ciudad donde concentra y se prepara para sus próximos dos compromisos en el Grupo J de la primera etapa.

Los siguientes encuentros de la albiceleste no serán en el Arrowhead Stadium de esa ciudad, sino que se tendrá que trasladar a Dallas para enfrentar a Austria primero y Jordania después en diferentes turnos del AT&T Stadium, el escenario más grande Estados Unidos.

La selección argentina jugará sus dos encuentros restantes en el estadio de Dallas MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Teniendo en cuenta que la diferencia en el huso horario entre nuestro país y Dallas es de -2 horas, el elenco de Lionel Scaloni disputará sus dos encuentros en diferentes momentos del día. Contra los europeos jugará el próximo lunes 22 de junio en el primer turno del día, es decir a las 14. Vs. los asiáticos, en tanto, se presentará el sábado 27 de junio en el último duelo del día, a las 23. Ese día concluirá la primera fase y se completará el cuadro de 16avos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato con 16 equipos más que los últimos siete Mundiales.

Lo positivo para la selección nacional es que no sufrirá las altas temperaturas del verano en Dallas porque el AT&T Stadium tiene techo retráctil y al momento de los encuentros estará cerrado para climatizar el ambiente y hacerlo ameno para el desarrollo de la práctica deportiva.

Si la Argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final.

De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Posición final de la Argentina en los Mundiales

Uruguay 1930 - Subcampeón.

Italia 1934 - 9° (eliminada en octavos de final).

(eliminada en octavos de final). Suecia 1958 - 13º (eliminada en primera fase).

(eliminada en primera fase). Chile 1962 - 10º (eliminada en primera fase).

(eliminada en primera fase). Inglaterra 1966 - 5° (eliminada en cuartos de final).

(eliminada en cuartos de final). Alemania Federal 1974 - 8° (eliminada en segunda fase).

(eliminada en segunda fase). Argentina1978 - Campeón.

España 1982 - 11° (eliminada en segunda fase).

(eliminada en segunda fase). México 1986 - Campeón.

Italia 1990 - Subcampeón.

Estados Unidos 1994 - 10° (eliminada en octavos de final).

(eliminada en octavos de final). Francia 1998 - 6° (eliminada en cuartos de final).

1998 - (eliminada en cuartos de final). Corea del Sur-Japón 2002 - 18° (eliminada en primera fase).

(eliminada en primera fase). Alemania 2006 - 6° (eliminada en cuartos de final).

(eliminada en cuartos de final). Sudáfrica 2010 - 5° (eliminada en cuartos de final).

- (eliminada en cuartos de final). Brasil 2014 - Subcampeón.

Rusia 2018 - 16° (eliminada en octavos de final).

(eliminada en octavos de final). Qatar 2022 - Campeón.

La selección argentina ganó el último Mundial que se completó, Qatar 2022 Martin Meissner - AP

El plantel de la selección argentina en el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Marcos Senesi - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907