Horarios de todos los partidos de 16vos de final y cómo ver online cada juego

Los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la instancia que se agregó en el nuevo formato de 48 participantes, se desarrollan hasta el viernes 3 de julio y definen los 16 equipos que avanzan a octavos y continúan en carrera por el trofeo más preciado.

En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada encuentro con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la Argentina, hay varios canales que emiten partidos y, de acuerdo a la importancia de cada uno es que la oferta es mayor o menor. Por ejemplo, los de la selección albiceleste se pueden ver en cuatro señales de televisión -DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública- y en seis streamings -Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play-.

La selección argentina se enfrentará a Cabo Verde en el penúltimo partido de 16avos de final Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

DSports es el único que tiene los 104 juegos, hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La novedad es que las señales de DirecTV se pueden sintonizar en Flow, en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+. Es decir, Flow y Paramount+ también dispondrán de todos los juegos.

TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros de la Copa del Mundo y emite 52 partidos. Telefé, por su parte, tiene 32 y la TV Pública, solo 10. La última, de hecho, retransmite la producción de DSports.

Brasil está en octavos de final del Mundial 2026 y sueña con ganar su sexto trofeo MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

ESPN está en la grilla con Disney+ Premium y a través de la plataforma digital se transmiten 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16avos de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Son, en total, 30 encuentros con la selección nacional incluida.

Pantallas del Mundial 2026

TV

DSports

TyC Sports.

TV Pública.

Telefé.

Plataformas digitales

Disney+ Premium.

Paramount+.

Flow.

Mi Telefé.

DGO.

Telecentro Play.

16avos de final del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponde a la Argentina.

Sudáfrica 0-1 Canadá.

Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio a las 17.30 en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio a las 17.30 en el Gillette Stadium de Boston. Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

(1° Grupo F) vs. (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil 2-1 Japón.

Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

(1º Grupo I) vs. (3º Grupo F) – Martes 30 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

(1° Grupo E) vs. (2º Grupo I) – Martes 30 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. México (1º Grupo A) vs. Ecuador (3º Grupo E) – Martes 30 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. (3º Grupo E) – Martes 30 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Inglaterra (1º Grupo L) vs. República Democrática del Congo (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

(1º Grupo L) vs. (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio a las 21 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio a las 21 en el Levi’s Stadium de San Francisco. Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio a las 17 en el Lumen Field de Seattle.

(1º Grupo G) vs. (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio a las 17 en el Lumen Field de Seattle. Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

(2º Grupo K) vs. (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio a las 20 en el BMO Field de Toronto. España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(1º Grupo H) vs. (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles. Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Viernes 3 de julio a las 00.00 en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. (3º Grupo J) – Viernes 3 de julio a las 00.00 en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio a las 22.30 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

(1º Grupo K) vs. (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio a las 22.30 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio a las 15 en el AT&T Stadium de Dallas.

La selección argentina defiende el título que logró en Qatar 2022 y tiene varios rivales que, al igual que ella, son candidatos a la corona. Francia aparece como la principal amenaza por lo que demostró en la primera etapa con un poderío ofensivo de temer.

Además, España, que de momento no expuso todas sus armas, es el otro gran favorito por encima de varios equipos que están un paso por detrás como Portugal, Alemania, Inglaterra y Brasil. Seleccionados como Colombia, Países Bajos, Marruecos, Croacia, Bélgica y Noruega sueñan con dar el gran golpe y obtener su primera estrella en la historia.