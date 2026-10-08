Horarios de todos los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Este viernes comienza la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 que se extiende hasta el lunes 12 de octubre. Se disputarán 15 partidos, siete correspondientes al Grupo A, siete al B y uno interzonal, que en esta jornada será el clásico entre Platense y Argentinos Juniors, programado para el domingo a las 17 (horario argentino) en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Nicolás Ramírez. El minuto a minuto de todos los encuentros, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se puede seguir en canchallena.com.

La jornada de este viernes comienza a las 14.30 en el estadio José María Minella con el partido entre Aldosivi y Sarmiento. Luego desde las 18, Gimnasia de La Plata recibe a Atlético Tucumán en el Bosque. Posteriormente, a partir de las 19.30, Boca visita a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón y por último, a las 21.45, Unión y Defensa y Justicia se enfrentan en el 15 de Abril.

Boca e Instituto se enfrentan este viernes en Córdoba; ambos equipos ganaron sus últimos tres partidos Marcos Brindicci

El sábado se jugarán cuatro encuentros, todos en turnos diferentes. Primero, a partir de las 15.45, Barracas Central y Huracán chocan en el estadio Claudio Tapia. A las 17, Estudiantes de La Plata visita a Central Córdoba en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Más tarde, desde las 19.15, se cruzan Tigre y Banfield en el José Dellagiovanna, y a las 21.30 cierran el día River y Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental.

La mayor actividad de la fecha se concentra el domingo, con cinco compromisos. A las 14.45 se verán las caras San Lorenzo y Deportivo Riestra. Luego se disputan dos partidos en simultáneo a las 17: Rosario Central vs. Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito y el clásico entre el Calamar y el Bicho. Posteriormente, a las 19.15, Racing recibe a Belgrano en el Cilindro de Avellaneda y después, a las 21.30, Independiente dirá presente en el estadio Mario Alberto Kempes para jugar ante Talleres.

Talleres recibe a Independiente este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba JUAN MANUEL BAEZ

La 12° fecha del segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino finaliza el lunes con los últimos dos partidos. Desde las 16, Lanús y Vélez protagonizan uno de los encuentros más aclamados de este fin de semana en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Todo concluye a las 18.30, cuando Newell’s visite a Gimnasia de Mendoza en el Víctor Antonio Legrotaglie.

Así se juega la fecha 12

Viernes 9 de octubre

14.30: Aldosivi vs. Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

18: Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

19.30: Instituto vs. Boca (Zona A) (TNT Sports)

21.45: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Sábado 10 de octubre

15.45: Barracas Central vs. Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

17: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) (TNT Sports)

19.15: Tigre vs. Banfield (Zona B) (TNT Sports) (ESPN Premium)

21.30: River vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) (ESPN Premium)

Domingo 11 de octubre

14.45: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

17: Platense vs. Argentinos Juniors (Interzonal) (ESPN Premium)

17: Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) (TNT Sports)

19.15: Racing vs. Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

21.30: Talleres vs. Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Lunes 12 de octubre