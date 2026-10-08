Horarios de todos los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

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Se disputarán 15 encuentros, siete correspondientes al Grupo A, siete al B y uno interzonal, que en esta jornada será el clásico entre Platense y Argentinos Juniors
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Este viernes comienza la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 que se extiende hasta el lunes 12 de octubre. Se disputarán 15 partidos, siete correspondientes al Grupo A, siete al B y uno interzonal, que en esta jornada será el clásico entre Platense y Argentinos Juniors, programado para el domingo a las 17 (horario argentino) en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Nicolás Ramírez. El minuto a minuto de todos los encuentros, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se puede seguir en canchallena.com.
La jornada de este viernes comienza a las 14.30 en el estadio José María Minella con el partido entre Aldosivi y Sarmiento. Luego desde las 18, Gimnasia de La Plata recibe a Atlético Tucumán en el Bosque. Posteriormente, a partir de las 19.30, Boca visita a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón y por último, a las 21.45, Unión y Defensa y Justicia se enfrentan en el 15 de Abril.
El sábado se jugarán cuatro encuentros, todos en turnos diferentes. Primero, a partir de las 15.45, Barracas Central y Huracán chocan en el estadio Claudio Tapia. A las 17, Estudiantes de La Plata visita a Central Córdoba en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Más tarde, desde las 19.15, se cruzan Tigre y Banfield en el José Dellagiovanna, y a las 21.30 cierran el día River y Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental.
La mayor actividad de la fecha se concentra el domingo, con cinco compromisos. A las 14.45 se verán las caras San Lorenzo y Deportivo Riestra. Luego se disputan dos partidos en simultáneo a las 17: Rosario Central vs. Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito y el clásico entre el Calamar y el Bicho. Posteriormente, a las 19.15, Racing recibe a Belgrano en el Cilindro de Avellaneda y después, a las 21.30, Independiente dirá presente en el estadio Mario Alberto Kempes para jugar ante Talleres.
La 12° fecha del segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino finaliza el lunes con los últimos dos partidos. Desde las 16, Lanús y Vélez protagonizan uno de los encuentros más aclamados de este fin de semana en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Todo concluye a las 18.30, cuando Newell’s visite a Gimnasia de Mendoza en el Víctor Antonio Legrotaglie.
Así se juega la fecha 12
Viernes 9 de octubre
- 14.30: Aldosivi vs. Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
- 18: Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
- 19.30: Instituto vs. Boca (Zona A) (TNT Sports)
- 21.45: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Sábado 10 de octubre
- 15.45: Barracas Central vs. Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
- 17: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) (TNT Sports)
- 19.15: Tigre vs. Banfield (Zona B) (TNT Sports) (ESPN Premium)
- 21.30: River vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) (ESPN Premium)
Domingo 11 de octubre
- 14.45: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
- 17: Platense vs. Argentinos Juniors (Interzonal) (ESPN Premium)
- 17: Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) (TNT Sports)
- 19.15: Racing vs. Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)
- 21.30: Talleres vs. Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Lunes 12 de octubre
- 16: Lanús vs. Vélez (Zona A) (ESPN Premium)
- 18.30: Gimnasia de Mendoza vs. Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
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