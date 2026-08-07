Horarios de todos los partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

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Se disputarán 15 encuentros, siete correspondientes al Grupo A, siete al B y uno interzonal, que en esta jornada será el clásico entre San Lorenzo y Huracán
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Este viernes comienza la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 que se extiende hasta el martes 11 de agosto. Se disputarán 15 partidos, siete correspondientes al Grupo A, siete al B y uno interzonal, que en esta jornada será el clásico entre San Lorenzo y Huracán, programado para el domingo a las 15 (horario argentino) en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Darío Herrera. El minuto a minuto de todos los encuentros, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se puede seguir en canchallena.com.
La jornada de este viernes comienza a las 19.30 en el Gigante de Arroyito con el partido entre Rosario Central y Aldosivi. Luego, desde las 21.45, Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto se verán las caras en el estadio Bautista Gargantini.
El sábado habrá actividad de alto vuelo. En el primer turno, a partir de las 14.45, se disputan dos compromisos en simultáneo: Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata en el Guillermo Laza y Atlético Tucumán vs. Sarmiento en el Monumental José Fierro. Más tarde, a las 17, River visitará a Tigre en el José Dellagiovanna, en la previa del juego de las 19.15 entre Boca y Vélez, que se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego de la Bombonera. Por último, a las 21.30, se enfrentan Independiente vs. Platense en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini e Instituto vs. Gimnasia de Mendoza en el Monumental de Alta Córdoba.
El domingo se jugarán cuatro partidos y el primero de ellos será el clásico entre el Ciclón y el Globo. Más tarde, a partir de las 17.45, se juegan dos encuentros al mismo tiempo: Defensa y Justicia vs. Newell’s en el Norberto ‘Tito’ Tomaghello y Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central en el Juan Carmelo Zerillo. En el cierre del día, a las 20.15, Argentinos Juniors recibirá a Racing en el Diego Armando Maradona.
El lunes a las 19, Banfield y Belgrano se verán las caras en el estadio Florencio Sola y luego, desde las 21.15, Central Córdoba visitará a Unión en el 15 de Abril. Por último, Talleres y Lanús cerrarán la cuarta fecha el martes a las 21 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Así se juega la fecha 4
Viernes 7 de agosto
- 19.30: Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports
- 21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium
Sábado 8 de agosto
- 14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports
- 14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium
- 17: Tigre vs. River (Zona B) - TNT Sports
- 19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium
- 21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports
- 21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
Domingo 9 de agosto
- 15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports
- 17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- 17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- 20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium
Lunes 10 de agosto
- 19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports
- 21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
Martes 11 de agosto
- 21: Talleres vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
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