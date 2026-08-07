Horarios de todos los partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Este viernes comienza la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 que se extiende hasta el martes 11 de agosto. Se disputarán 15 partidos, siete correspondientes al Grupo A, siete al B y uno interzonal, que en esta jornada será el clásico entre San Lorenzo y Huracán, programado para el domingo a las 15 (horario argentino) en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Darío Herrera. El minuto a minuto de todos los encuentros, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se puede seguir en canchallena.com.

La jornada de este viernes comienza a las 19.30 en el Gigante de Arroyito con el partido entre Rosario Central y Aldosivi. Luego, desde las 21.45, Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto se verán las caras en el estadio Bautista Gargantini.

Rosario Central recibirá a Aldosivi en la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026 Manuel Cortina - LA NACION

El sábado habrá actividad de alto vuelo. En el primer turno, a partir de las 14.45, se disputan dos compromisos en simultáneo: Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata en el Guillermo Laza y Atlético Tucumán vs. Sarmiento en el Monumental José Fierro. Más tarde, a las 17, River visitará a Tigre en el José Dellagiovanna, en la previa del juego de las 19.15 entre Boca y Vélez, que se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego de la Bombonera. Por último, a las 21.30, se enfrentan Independiente vs. Platense en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini e Instituto vs. Gimnasia de Mendoza en el Monumental de Alta Córdoba.

El domingo se jugarán cuatro partidos y el primero de ellos será el clásico entre el Ciclón y el Globo. Más tarde, a partir de las 17.45, se juegan dos encuentros al mismo tiempo: Defensa y Justicia vs. Newell’s en el Norberto ‘Tito’ Tomaghello y Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central en el Juan Carmelo Zerillo. En el cierre del día, a las 20.15, Argentinos Juniors recibirá a Racing en el Diego Armando Maradona.

El lunes a las 19, Banfield y Belgrano se verán las caras en el estadio Florencio Sola y luego, desde las 21.15, Central Córdoba visitará a Unión en el 15 de Abril. Por último, Talleres y Lanús cerrarán la cuarta fecha el martes a las 21 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Talleres de Córdoba y Lanús le bajarán el telón a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 Fotobaires / FACUNDO MORALES

Así se juega la fecha 4

Viernes 7 de agosto

19.30: Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports

21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium

Sábado 8 de agosto

14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports

14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium

17: Tigre vs. River (Zona B) - TNT Sports

19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium

21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports

21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

Domingo 9 de agosto

15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 10 de agosto

19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Martes 11 de agosto