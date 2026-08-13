Horarios de todos los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 continuará este fin de semana largo con la quinta fecha de la primera etapa, cuyos 15 partidos se programaron para disputarse entre el viernes 14 y lunes 17 de agosto. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

La jornada iniciará con Racing vs. Banfield en el Cilindro de Avellaneda. El sábado, en tanto, habrá seis encuentros y sobresale la visita de Boca Juniors a Platense en Vicente López. Además, se disputará el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia; San Lorenzo recibirá Unión de Santa Fe en el Nuevo Gasómetro; y Belgrano de Córdoba a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Boca Juniors visitará a Platense en Vicente López este sábado desde las 21.30 ALEJANDRO PAGNI - AFP

El domingo habrá cuatro juegos con River Plate, que es el único club que todavía no sumó puntos en el certamen porque perdió los cuatro encuentros que disputó, ante Argentinos Juniors en el estadio Monumental.

Por último, el lunes la quinta fecha concluirá con otros cuatro partidos, siendo el plato fuerte el de Lanús vs. Independiente en La Fortaleza. Vélez será local de Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza cerrará el cronograma con Talleres de Córdoba.

Cronograma de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

20.30: Racing vs. Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Sábado 15 de agosto

14.30: Aldosivi vs. Tigre (Zona B) -TNT Sports-

14.30: San Lorenzo vs. Unión (Zona A) -ESPN Premium-

16.45: Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal) -ESPN Premium-

19: Newell’s vs. Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

19: Belgrano vs. Independiente Rivadavia (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Platense vs. Boca (Zona A) -TNT Sports-

Domingo 16 de agosto

15: Sarmiento vs. Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

18: River vs. Argentinos Juniors (Zona B) -ESPN Premium-

20.15: Barracas Central vs. Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

20.15: Central Córdoba vs. Instituto (Zona A) -TNT Sports-

Lunes 17 de agosto

14.45: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

17: Lanús vs. Independiente (Zona A) -TNT Sports-

19.15: Vélez vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

21.30: Gimnasia de Mendoza vs. Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.