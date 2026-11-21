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Huachipato recibe a Deportes Concepción en la jornada 28 de Primera División Chile; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Huachipato y Deportes Concepción, correspondiente a la jornada 28 de la Primera División Chile, se disputará este domingo 22 de noviembre a las 12.00 h en el Estadio Huachipato-CAP Acero, ubicado en la ciudad de Talcahuano.
El momento de los equipos
Huachipato llega al compromiso tras haber sufrido una derrota por 1-0 en su última presentación frente a Unión La Calera. Por su parte, Deportes Concepción atraviesa un presente positivo, habiendo logrado una victoria por 2-0 en su último duelo disputado contra Everton de Viña del Mar.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes. Mientras que el equipo local buscará reencontrarse con el triunfo ante su público, el equipo visitante intentará capitalizar el impulso anímico que le otorgó su último resultado positivo para seguir escalando posiciones en la tabla del certamen.
Lo que está en juego
Para Huachipato, este partido es una oportunidad fundamental para revertir la imagen dejada en la fecha anterior y sumar unidades que le permitan recuperar terreno en la clasificación. Deportes Concepción, en tanto, buscará mantener la racha ganadora para consolidar su buen momento y seguir ascendiendo en la tabla de posiciones de la Primera División.
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