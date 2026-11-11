Murió Carlos Babington, la zurda mágica del Huracán del 73 y de la selección del Mundial 74

Este miércoles murió Carlos Babington, destacado futbolista que tuvo su actuación más recordada en uno de los equipos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino: Huracán del 73, aquel que de la mano de César Luis Menotti se consagró campeón del Torneo Metropolitano. Apodado El Inglés, dueño de una zurda exquisita y siempre con el número 10 en la espalda, Babington también se destacó en la selección argentina, con la que formó parte del Mundial de 1974, en Alemania. Tenía 77 años.

“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino”, lo despidió con un tuit el Globo, el club del que fue ídolo y con el que terminó mal después de una gestión controvertida como máximo responsable.

El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino.



Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso… pic.twitter.com/Rq8hG8kI5t — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2026

Su abuelo nació en Londres, de allí su apodo, aunque Carlos Alberto Babington haya sido más porteño que cualquiera. De chico le decían Lavandina, por su piel clara, pero con el correr de los años fue, para siempre, El Inglés.

Su primer docente fue Renato Cesarini: “Un maes­tro al que aga­rré de chi­co. Un ti­po de otro tiem­po. Se vol­vía lo­co cuan­do le pe­ga­bas mal a la pe­lo­ta, ve­nía con unos za­pa­tos de mil dó­la­res y te en­se­ña­ba dán­do­le a la pe­lo­ta o se po­nía a ha­cer ab­do­mi­na­les con un tra­je ita­lia­no", le confió hace unos años a El Gráfico.

Debutó en la primera de Huracán en 1968, durante una gira por España. Fue ante Tenerife, con Pipo Rossi como DT. Según rescata la revista El Gráfico, al año siguiente Babington fue invitado a la televisión, al programa del astrólogo Horangel, que le vaticinó un gran año. ¿Cómo le fue? “Me pasé todo el año haciendo banco. Cuando entré, me echaron y me ligué diez fechas de suspensión. iY para colmo me tocó hacer la conscripción!”, recordó con humor.

Babington posa antes de un partido contra Ferro, el 27 de mayo de 1973 Archivo LA NACION

Pero a partir de 1970 tomaría un lugar preponderante en el equipo de Parque Patricios, en sociedad con otro crack: Miguel Brindisi. Adelante, la habilidad indescifrable de René Housemann; atrás, la presencia de Alfio Basile. Y fuera de la cancha, la palabra y la mente de un hombre que cambiaría para siempre la esencia del fútbol argentino: César Luis Menotti. Fue campeón de punta a punta en el Metropolitano de 1973, la única liga ganada por el Globo. El juego que desarrolló ese equipo, para quienes pudieron disfrutarlo, lo ubican entre los mejores de la historia. Y Babington, con su zurda excelsa, fue gran responsable del funcionamiento y del brillo de esa orquesta futbolística.

“Nosotros teníamos una filosofía de juego que nosotros nos dábamos cuenta de que le agradaba a la gente, no sólo a la de Huracán”, le dijo al periodista Hugo Balassone, en una de sus últimas entrevistas, en 2025.

El equipo de Huracán que quedó en la gloria; de pie, Buglione, Chabay, Russo, Basile, Roganti y Carrascosa; hincados, Houseman, Brindisi (capitán), Avallay, Babington y Larrosa

En el Globo jugó 190 partidos y marcó 84 goles, hasta que después del Mundial 74 se quedó en Alemania para jugar en la segunda división (en el SG Wattenscheid 09; “en Europa vos tirabas un caño y nadie se emocionaba”, recordaría). Fueron cuatro temporadas hasta que se dio su regreso para otra fructífera etapa en el club de toda su vida: más de 100 partidos y una cincuentena de goles en el Globo entre 1978 y 1982. El final de su carrera lo vio con un fugaz paso por el fútbol de Estados Unidos y en Junior de Barranquilla.

11-6-1980: el amistoso enfrentó a Capital vs. Provincia; una delantera porteña de ensueño, con René Houseman, Miguel Brindisi, Norberto Alonso, Maradona y Carlos Babington. LA NACION

Su vida fue un antes y un después de aquel Huracán. La vida lo unió para siempre con Coco Basile, con quien paraban en el bowling de Caseros y La Rioja y con los años serían inseparables en las sobremesas de La Raya. A tal punto que lo eligió padrino de Marcelo, su hijo. Con Brindisi fueron compinches desde las inferiores del Globo, pero el destino los separó. Se pelearon en 1981.

Fumador incorregible, empezó con el vicio del cigarrillo a los 14 y recién dejó a los 70. Fumaba delante de los técnicos, otros tiempos. En su época de entrenador, era un placer para los camarógrafos enfocarlo cuando con una habilidad innata apagaba la colilla dentro de su boca.

Babington y Brindisi, una sociedad riquísima dentro de la cancha; se distanciaron en 1981 Telam

Su carrera como director técnico comenzó en Platense a mediados de la década del 80. Por supuesto, estuvo en el banco de Huracán: fueron cuatro los ciclos en el club de sus amores. Tuvo un despegue en los años 90 cuando pasó por Racing y llegó a River, aunque en este último caso sin dejar buenos recuerdos. Su última experiencia fue en Chacarita, en 2003.

En 2006, se convirtió en presidente de Huracán. En la primera parte de su gestión, logró el ascenso a primera división. Y en 2009, estuvo cerca de lograr el título en aquel inolvidable equipo dirigido por Ángel Cappa. Pero la polémica derrota con Vélez en la última fecha lo privó de celebrar el Torneo Clausura. Con Cappa la relación también terminó mal.

Babington, en su etapa de presidente de Huracán, junto con Ángel Cappa, DT de un equipo que estuvo a punto de conseguir el título

Babington estuvo en el cargo hasta 2011, cuando renunció a falta de un año de mandato. Lo hizo en medio de una grave crisis institucional y financiera. Fue un golpe tremendo: nunca más volvió a pisar el estadio Tomás Adolfo Ducó, ese que lo vio brillar y que adoraba su zurda. Debió, en cambio, afrontar varias demandas en la justicia.