En PSG no hay tranquilidad. Además de todo lo que genera el caso de Kylian Mbappé, con las dudas que genera su continuidad o no en el equipo, el entrenador Luis Enrique tomó una decisión determinante. Tanto el español como el director deportivo Luis Campos, les comunicaron a Neymar y a Marco Verratti que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada. Así lo informó este miércoles la cadena RMC Sport.

Debido a la determinación que se tomó, según reveló el medio francés, ambos no se presentaron al entrenamiento. Además, tampoco estuvieron presentes en la sesión de fotos oficiales, que serán publicadas en las próximas horas, de cara al comienzo del nuevo campeonato. Tampoco asistieron Juan Bernat, Hugo Ekitike y Renato Sanches. Otros medios franceses hablaron de que sus ausencias serían por un virus que afecta al brasileño y unos problemas físicos que arrastra el italiano.

Neymar yMarco Verratti, en una época en la que ambos eran estrellas del equipo AFP

La situación es muy difícil por todo lo que rodea al caso Mbappé. Esto puede llevarse por delante a otras dos estrellas como Neymar y Verratti. Según L’Equipe, el brasileño, que tiene contrato hasta 2025, pidió este fin de semana salir de PSG, aunque desde el conjunto parisino dijeron que son ellos los que no cuentan con él y que así es desde principio de año. La intención de no continuar más con Neymar y su altísimo sueldo no es ninguna novedad. Ya en enero se intentó su salida, aunque la llegada de Luis Enrique ralentizó un poco todo. Lo cierto es que ahora volvió a estar en la mira de la dirigencia con la idea de no contar más con el 10.

Neymar, por otro lado, fue tentado por Al Hilal, de Arabia Saudita, que le ofreció un contrato 87 millones de dólares anuales, según reveló hoy el diario deportivo francés L’Equipe. La mayor dificultad es convencer al brasileño, que desea irse del PSG pero prefiere quedarse en Europa. De todos modos, no descartó sumarse a una liga árabe que sigue acumulando estrellas y tiene como principales figuras al portugués Cristiano Ronaldo y el francés Karim Benzema.

El caso de Verratti tomó temperatura durante el verano europeo, en lo que se refiere a este mercado de pases. Una oferta importante procedente de Arabia Saudita fue el detonante. El último campeón de la Ligue 1 quiere que el italiano la acepte y de ese modo libere espacio en el plantel. Además de estos dos casos, hay que sumar la de Leandro Paredes, quien regresó de su préstamo de Juventus. El argentino tampoco será tenido en cuenta y buscan su salida. En las últimas horas, medios italianos mencionaron un posible acuerdo con Roma.

Mientras se resuelve su situación, Kylian Mbappé continúa entrenándose con los futbolistas que no serán tenidos en cuenta Aurelien Meunier - PSG - PSG

Al igual que Neymar y Verratti, Kylian Mbappé tampoco participó en la sesión de fotos tradicional a la que se someten los jugadores cada año antes del debut de la temporada en Francia. Que el delantero no haya estado presente no significa, en absoluto, que se vaya del equipo, ya que tendría una segunda oportunidad de ser parte de las imágenes oficiales, una vez que se haya cerrado el mercado de fichajes. “Queremos que se quede, lo podemos repetir dos o tres veces. Pero no se puede ir gratuitamente. Es el acuerdo verbal que tenemos con él, y él dijo entonces en las entrevistas que no se iría libre. Y eso no es negociable”, dijo el presidente Nasser Al-Khelaïfi, el 5 de julio, después de la presentación de Luis Enrique.

Tal como informó Le Parisien, hasta que no se solucione su situación, seguirá entrenándose separado del plantel principal, estando prácticamente confirmada su ausencia el sábado en el debut contra Lorient en el Parque de los Príncipes. De todos modos, el mismo medio francés informó que la relación entre el jugador y el club es “irreparable”.

