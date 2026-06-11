Inauguración del Mundial 2026: hora en la Argentina y cómo ver online

El Mundial 2026 comienza este jueves con un acontecimiento histórico en la Ciudad de México. El estadio Azteca, por tercera vez en su historia, recibe el partido inaugural de una Copa del Mundo, esta vez entre México y Sudáfrica, a partir de las 16 (horario argentino), en el marco de la primera fecha del Grupo A. Previo al encuentro, desde las 14.30, se desarrolla la primera de las tres ceremonias de apertura programadas para esta edición inédita que cuenta con tres sedes y la participación de 48 selecciones.

La actividad completa se puede ver por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+. TyC Sports, por su parte, solo transmite la fiesta inaugural.

Para esta edición, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) optó por distribuir las celebraciones entre las tres naciones anfitrionas. Mientras este jueves el epicentro es México, el viernes lo será Canadá y Estados Unidos, antes de los debuts de los seleccionados locales.

El Azteca, un estadio récord: fue elegido para tres inauguraciones mundialistas

La jornada festiva en el Azteca incluye una propuesta artística que integra a figuras como Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules y Maná. La puesta en escena utiliza el papel picado como hilo conductor, un símbolo tradicional de la artesanía y la alegría mexicana. Además, Shakira y Burna Boy presentan en vivo “DaiDai”, una de las canciones oficiales del álbum del Mundial 2026.

Cómo ver online la Ceremonia de Apertura y el partido inaugural

La primera Ceremonia de Apertura y el partido inaugural del Mundial 2026 se llevarán a cabo este jueves 11 de junio. La fiesta iniciará a las 14.30 (horario argentino), una hora y media antes del comienzo del partido entre México y Sudáfrica, programado para las 16. La actividad completa se puede ver por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+.

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Hasta la edición de Alemania 2006, el campeón vigente disputaba el primer encuentro, pero la normativa cambió para otorgar ese honor al país organizador. La elección de México como primer país anfitrión responde a una determinación de la FIFA, a pesar de la presencia de Estados Unidos y Canadá como organizadores conjuntos.

La selección de México, una de las anfitrionas del Mundial 2026, disputará el partido inaugural Moises Castillo - AP

Según detalla el sitio oficial de la FIFA, las fiestas inaugurales están conectadas por un concepto creativo que reinventa la Copa del Mundo a través de la cultura local. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unen la música, la cultura y el futbol de una manera que refleja tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo”, aseguró el presidente del organismo, Gianni Infantino.

El Grupo A se completa con los seleccionados de Corea del Sur y República Checa, que se enfrentan este mismo jueves a las 23 en el estadio Guadalajara de Jalisco, México. La segunda ceremonia será el viernes a las 14.30 en el BMO Field de Toronto, antes del cruce entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Finalmente, la tercera fiesta será el viernes a las 20.30 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay.