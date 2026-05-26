Independiente del Valle - Rosario Central: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Independiente del Valle y Rosario Central se enfrentan este miércoles desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Banco Guayaquil, en uno de los partidos del grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Independiente del Valle viene de ganar ante Libertad por 4-1 mientras que Rosario Central llega de ganar ante UCV por 4-0.

Todo lo que hay que saber

Independiente del Valle vs. Rosario Central

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Independiente del Valle y Rosario Central en la tabla de posiciones

El grupo H de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Rosario Central, Independiente del Valle, UCV, Libertad.