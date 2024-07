En qué canal pasan Boca Juniors vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana hoy

Escuchar

Boca Juniors e Independiente del Valle se enfrentan este miércoles desde las 21.30 en la Bombonera con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte en el encuentro de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2024. En la ida, la semana pasada en el estadio Banco Guayaquil de Quito, fue empate 0 a 0. Quien se imponga en la serie avanzará a octavos y chocará contra Cruzeiro de Brasil.

El duelo se transmite en vivo únicamente por DSports, canal que también se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Previo al empate de la ida, ambos clubes se enfrentaron por única vez en las semifinales de la edición 2016 de la Copa Libertadores. De local, el Matagigantes ganó 2 a 1 y, una semana después, se impuso 3 a 2 en el Alberto J. Armando y avanzó a la definición, en la que fue superado por Atlético Nacional de Colombia.

El club del barrio porteño de la Boca y su rival de turno son dos de los máximos campeones de la Copa Sudamericana con dos títulos. El xeneize se consagró consecutivamente en 2004 y 2005 mientras que Independiente lo hizo en 2019 y 2022. Tienen la misma cantidad de estrellas Liga de Quito (Ecuador), Independiente y Atlético Paranaense (Brasil).

La previa de Boca vs. Independiente del Valle

El xeneize disputa el repechaje del torneo internacional porque se ubicó segundo en su zona por detrás de Fortaleza de Brasil con 11 puntos producto de tres triunfos, dos igualdades y una derrota. El entrenador Diego Martínez afronta la llave sin varios jugadores clave porque algunos se encuentran con la selección argentina Sub 23 que este miércoles debuta en los Juegos Olímpicos París 2024 -Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón más el arquero Leandro Brey-, los cuatro refuerzos no fueron inscriptos a tiempo -Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez-; y otros futbolistas están lesionados -Nicolás Figal y Aaron Anselmino-. A esta última lista se añadió Marcos Rojo con una dolencia en la zona intercostal, pero el defensor no quiere perderse el juego y trabajó a contrarreloj para estar. El que salió de la misma situación es Cristian Lema y está a disposición, aunque sin rodaje.

La buena noticia para Martínez es que puede contar con Guillermo ‘Pol’ Fernández porque ya cumplió la sanción y, también, con Edinson Cavani, quien en el último entrenamiento antes de viajar a Ecuador había sido desafectado del plantel por una lesión.

Guillermo 'Pol' Fernández cumplió su sanción y será titular en Boca para recibir a Independiente Manuel Cortina

El elenco ecuatoriano debutó en la Copa Sudamericana en el primer partido contra Boca porque decantó desde la Copa Libertadores tras ser tercero en el grupo F con siete unidades gracias a dos victorias, una igualdad y tres derrotas. Se trata de uno de los mejores equipos de su país y, de hecho, lideró la Primera Ronda de la Serie A con 35 puntos, cuatro más que Barcelona. A su vez, es el último campeón del segundo campeonato internacional más importante de Sudamérica al derrotar a San Pablo 2 a 0 en la final que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En su plantel, dirigido por el argentino Martín Anselmi cuenta con la gran joya del fútbol ecuatoriano como lo es Kendry Páez y, también, varios futbolistas albicelestes: Guido Villar, Mateo Carabajal, Joaquín Pombo, Richard Schunke, Cristian Zabala, Michael Hoyos y Lautaro Díaz.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado, Julián Ceballos; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado, Julián Ceballos; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez. Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Beder Caicedo; Joao Ortiz, Christian Zabala, Kendry Páez; Renato Ibarra, Junior Sornoza, Jeison Medina. DT: Martín Anselmi.

En la antesala del partido, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto local con una cuota máxima de 1.80 contra 5.70 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.90.

LA NACION