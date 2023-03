Chiqui Tapia a Lionel Messi después de una cena en París: “Soñando con lo que vendrá”

escuchar

Lionel Messi tiene una relación muy fluida con el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Desde siempre. Dos días después de asumir el mando del fútbol argentino, el entonces hombre fuerte del ascenso firmó la apelación al castigo de cuatro fechas que el capitán había recibido de FIFA por insultos a un árbitro asistente durante un partido con Chile, en el Monumental, por la eliminatoria para el Mundial Rusia 2018. Messi reconoce que Tapia estuvo en las malas y, también, en las peores, como aquella vez que puso la cara y viajó como jefe de la delegación de la selección olímpica. Ese mismo equipo al que la propia dirigencia del los clubes nacionales había vaciado, negándole jugadores. Y también se hizo en la gloria, desde luego. En Qatar.

Antes de ser presidente de AFA, Tapia ya era el hincha número 1 de la selección. Más allá del capitán, el plantel le reconoce al sanjuanino que “está siempre”, como cuando la misma selección olímpica raleada sufrió un robo en México, en la gira previa a los Juegos de Río de Janeiro. Eran tiempos de transición entre la AFA de Luis Segura y el Comité de Regularización, que encabezó Armando Pérez. Nadie quería viajar ni sacar la cara delante de los jugadores. Salvo Tapia. Y desde aquellos momentos, los futbolistas en celeste y blanco mantienen una cordial relación, casi fraternal.

En otro rubro, además de la habilidad para los negocios, Tapia heredó de Julio Grondona la cercanía y palabra justa para estar cerca de los cracks, sobre todo, de Messi. A veces, es hasta paternal. En las últimas horas, el dirigente publicó en las redes sociales una foto de él junto a Leo, un día después de la gala de los premios The Best en París, y le dedicó unas emocionales palabras: “Recordando los momentos más felices”.

El presidente de AFA viajó a la capital francesa para estar en la gala de los The Best en la que Messi fue distinguido como el mejor futbolista de casi un año medio (8 de agosto de 2021 al 18 de diciembre de 2022). Pero no solamente al rosarino acompañó: Emiliano “Dibu” Martínez resultó el mejor arquero y Lionel Scaloni fue reconocido como el director técnico número 1 de ese período, por una votación masiva. Y hasta la hinchada argentina recibió un premio por lo realizado en el Mundial Qatar 2022, lauro recibido por el famoso simpatizante Tula, designado por AFA para simbolizar a la parcialidad albiceleste.

La llegada de los campeones al país: la réplica de la Copa del Mundo, Messi y Tapia, cuando empezaba la locura de los festejos en suelo nacional. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Un día después del galardón, Chiqui Tapia compartió una cena con el capitán de la selección, exhibió una camiseta número 10 con las tres estrellas de campeón mundial y dedicó al líder del plantel un emotivo posteo: “Cenando con un amigo. Recordando los momentos más felices”. Sin embargo, lo más importante es el futuro. Su “soñando con lo que vendrá”, luego de la renovación de contrato con Scaloni, resulta todo un símbolo.

