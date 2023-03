Lionel Scaloni 2026: revalorizado y con el desafío de continuar su obra y medir los tiempos de la renovación

escuchar

Resistido cuando pasó de interino a entrenador confirmado hace tres años, la renovación del contrato de Lionel Scaloni ahora no tuvo objeciones. Se impuso por aclamación, con el beneplácito de su plantel, con la voz cantante de Lionel Messi como principal garante, y también el del ambiente futbolístico en general. No hubo margen para el debate ni la grieta.

Entre los reconocimientos por la obtención del Mundial está el de una mejora económica en el nuevo convenio cuatrienal. Scaloni fue a Qatar con una de las remuneraciones más baja en la comparación con las de los otros 31 colegas. Ahora es un entrenador revalorizado. No le habrían faltado tentadoras propuestas. Consultoras que trabajan para la Premier League estiman que había clubes dispuestos a pagarle cuatro millones de euros netos por una temporada, con el ofrecimiento de firmar por dos años.

Además de la posibilidad de disfrutar del éxito en Qatar y de continuar con su obra, Scaloni también pondera los paréntesis de tiempo libre que deja el calendario de un seleccionado para atender su vida familiar en Calviá, Mallorca.

Lionel Messi y Scaloni, una sociedad que se mantendrá en el futuro inmediato del seleccionado argentino. Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Estoy contento de seguir porque era lo que queríamos. Ocupo un lugar soñado, dependerá de los resultados, pero estoy en un lugar cómodo y con jugadores que dan la vida por la camiseta”, expresó sobre la hermandad que se estableció entre el cuerpo técnico y el plantel.

Scaloni va por su “segundo tiempo”, como ya ocurrió con los otros directores técnicos campeones del mundo: César Menotti en 1978 y Carlos Bilardo en 1986. Ambos completaron dos ciclos mundialistas, sin poder revalidar el título. Bilardo estuvo cerca con la final perdida ante Alemania 1990.

Sólo un entrenador es bicampeón mundial de manera consecutiva. Scaloni frustó la posibilidad de que Didier Deschamps fuera el segundo con Francia. El único antecedente remite casi a la prehistoria del fútbol, con Vittorio Pozzo al frente de Italia, consagrada en su país en 1934 bajo el régimen de Benito Mussolini, y nuevamente campeona en Francia 1938.

Ángel Di María, decisivo en la final frente a Francia en Lusail, ya manifestó su deseo de disputar la Copa América el próximo año. Aníbal Greco - LA NACIÓN

“No hay cosa más linda que ver feliz a tu país, toda esa gente emocionada en las calles. No tiene precio”, expresó Scaloni sobre el estrado del Salle Pleyel, de París, mientras sostenía en sus manos el trofeo The Best, de la FIFA, al mejor entrenador de 2022. Un par de horas antes había sellado el acuerdo con Claudio Tapia, presidente de la AFA.

La espalda de Scaloni se ensanchó, ya dejó de estar bajo sospecha o en observación. Ahora deberá defender un prestigio, mantenerse a la altura de su obra. Podría haberse ido con la clase de gloria que no sufre la erosión del tiempo. Eligió quedarse en un desafío que tiene tanto de continuidad como de renovación en las decisiones a tomar.

No quedar preso de la gratitud al pasado cuando el presente o el futuro demande hacer correcciones, bajar nombres y subir otros. Será un proceso inevitable, pero también lógico.

De su convicción para hacer cambios rupturistas ya dio muestras en pleno Mundial, inclusive antes del comienzo, cuando excluyó a dos jugadores habituales de su gestión, Nicolás González y Joaquín Correa, por no estar en las mejores condiciones físicas. Y ya con el torneo en marcha, con una derrota en el debut frente a Arabia Saudita que movió la estantería, no le tembló el pulso para realizar cinco variantes para enfrentar a México. Le quitó la titularidad a dos piezas troncales en su ciclo: Leandro Paredes y Lautaro Martínez. Hizo cirugía mayor sin que se le rompiera la cohesión del grupo, que vio en él a un entrenador que sabía ser cercano sin resignar autoridad ni capacidad en la prepración de un partido.

Thiago Almada, una de las piezas de la renovación que ya estuvieron en el Mundial. Aníbal Greco - La Nación

“El compañerismo es lo más importante que generó Scaloni”, le reconoció Rodrigo De Paul. Importante distinción: un compañerismo para crecer y no un amiguismo paralizante.

A la vuelta de la esquina está el comienzo del segundo tramo de Scaloni en el seleccionado. En la próxima semana dará la lista para los amistosos del 23 de marzo, ante Panamá en el Monumental, y del 27 o el 28, contra Curazao, posiblemente en Córdoba). Dos citas festivas, para estrechar lazos con los hinchas.

En la fecha FIFA de junio habrá una gira por el exterior con un par de amistosos. En septiembre comenzarán las eliminatorias, con un cupo de clasificación ampliado a seis plazas y media para 10 países por el cuadro de 48 participantes que tendrá el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Si es por cédula de identidad, al plantel campeón le queda cuerda para lo inmediato. No hay retiros ni partido despedida a corto. Los más veteranos, Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi (los tres con 35 años), mantienen un alto nivel internacional. La suma de batallas que tienen con el seleccionado no les quita fuerza ni entusiasmo. El deseo es continuar y los planes apuntan a la Copa América de los Estados Unidos 2024, el primer título que se deberá defender. El Mundial ya queda más lejos y Scaloni solo se anima a un expresión de deseos en el caso Messi: “Dependerá mucho de cómo esté, del ánimo. Mientras sea feliz dentro de una cancha, que juegue”.

Por las dudas, Scaloni siempre deja en claro cuál es su parámetro de evaluación: “Todo es mérito. No miramos la cédula ni la edad. Podemos equivocarnos, pero si un jugador con 17 años es muy bueno y creemos que debe estar, estará”.

Esta política ya la puso en práctica durante algunas convocatorias en las eliminatorias, cuando fue sumando a Enzo Fernández, Thiago Almada, Santiago Simón, Exequiel Zeballos, Cristian Medina, Matías Soulé, Alejandro Garnacho, Luka Romero, Thiago Geralnik, Nicolás Paz y los hermanos Valentín y Franco Carboni. Y se irán agregando más nombres. Scaloni ya probó la eficacia de su método para llegar a la tierra prometida. La hoja de ruta vuelve al kilómetro 0, con la ventaja de que conoce el rumbo.