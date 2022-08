Independiente: el grito de guerra de los hinchas contra Falcioni y el insólito contrapunto entre el árbitro Merlos y Sosa

El empate sobre el final de Vélez en la cancha de Independiente despertó la furia de los hinchas del Rojo, que ven cómo el equipo no puede ganar ni siquiera cuando los contextos son favorables, ya que estuvo arriba en el marcador y jugaba contra el Fortín, que había puesto un conjunto alternativo porque la prioridad estaba en la semifinal del próximo miércoles con Flamengo, por la Copa Libertadores. El Rojo se imponía 1-0 por el gol de Alan Soñora, pero el equipo se quedó en el segundo tiempo y sufrió la igualdad de Lucas Pratto, de cabeza.

Eso potenció un malestar que ya venía de arrastre en los hinchas de Independiente, ya que los hinchas veían cómo el equipo se iba tirando cada vez más atrás en el campo de juego para defender la mínima ventaja (corrida de Batallini por la izquierda y centro atrás para el zurdazo de Soñora); por eso, incluso con el equipo ganando 1-0, se escuchó desde las tribunas: “¡Sacá el equipo a p... que los p...! ¡Sacá el equipo!”. El error de Sebastián Sosa en la acción previa al cabezazo de Pratto potenció la frustración.

Incluso a la salida del estadio Libertadores de América, muchos coincidían en el concepto: “Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Hacemos un gol, después nos tiramos atrás y nos terminan empatando. Esto es Independiente, no podemos jugar así”. Palabras más, palabras menos, nueve de cada diez simpatizantes estaba fastidioso por el planteo de Falcioni. Al ex DT de Banfield, Boca y Colón lo habían contratado nuevamente para “sacar puntos”, alejar al equipo de los últimos puestos y lograr relanzar las aspiraciones de un equipo grande luego de la fallida experiencia con Eduardo Domínguez, pero apenas consiguió 4 unidades sobre las 15 disputadas en su tercer período en la mitad roja de Avellaneda.

Alan Soñora y el zurdazo que finalizará en el 1-0 de Independiente ante Vélez, en Avellaneda Prensa Independiente

Alan Soñora había realizado una dura autocrítica luego del encuentro: “En el segundo tiempo hicimos todo mal, nos tiramos atrás y nos terminaron empatando sobre el final. En el primer tiempo jugamos bien, tuvimos el rendimiento que pretendemos. Pero en el segundo tiempo hicimos todo mal”.

Falcioni se defiende

En su regreso, perdió con River como local sobre el final (gol de Matías Suárez) y luego empató con Huracán, Lanús, Godoy Cruz y Vélez. Falcioni se defiende: “Yo no tiro el equipo atrás. El planteo es el mismo, lo que pasa es que los rivales también juegan. Entonces Vélez, que estaba perdiendo 1-0, intentó de manera más agresiva llegar al empate, pero yo no les pido a los jugadores que se metan atrás. Nunca les pedí a mis equipos que defiendan atrás o que se tiren atrás”.

Incluso le preguntaron al director técnico por los cambios realizados ante Vélez. El equipo del Cacique Medina se reactivó con los ingresos de Garayalde, Janson, Pratto y Walter Bou. En el Rojo ingresaron Tomás Pozzo por Damián Batallini (a los ST, 13 minutos); Rodrigo Márquez por Leandro Fernandez y Facundo Ferreyra por Benegas; a los 29; “Los cambios no fueron defensivos, fueron puesto por puesto. ¿El retroceso? Pero son coberturas o trabajos normales de los jugadores. Nos faltó mantener el ritmo y la secuencia de pases que tuvimos en el primer tiempo, pero en ningún momento los mandamos para atrás”, explicó Falcioni.

La gente de #Independiente explotó contra Falcioni al grito de "Saca al equipo la pu..." minutos antes del gol de Velez. Se veía venir... pic.twitter.com/38Sa0s6XHO — Nahuel CAI Serrano Info 🎤 (@NahuSerranoCAI) August 29, 2022

Y siguió: “El hincha piensa que uno manda para atrás al equipo y no, el rival también juega. Jamás mandamos un equipo a que sostenga el resultado siempre mandamos para que traten de sostener el esfuerzo”,

Ya luego del empate con Huracán (1-1) había recibido cuestionamientos y el DT había dicho: “Entiendo la reacción de la gente. No jugamos bien. Tenemos que trabajar y darle confianza a algunos jugadores”.

Sosa: de la defensa de Falcioni al cruce con Merlos

Otro punto de críticas de los hinchas para Falcioni fue la elección del arquero titular ante Vélez. Sebastián Sosa había perdido el puesto con el interinato de Serrizuela ante Colón (goleada por 3-0) y Falcioni, si bien arrancó con Milton Alvarez, volvió a ponerlo de titular en la última fecha. El arquero uruguayo tuvo la mala suerte de que cometió el error para el empate de Pratto. Y lo que llamó la atención a los hinchas fueron las justificaciones del DT para su elección: “Sosa se está jugando la convocatoria al Mundial y yo entendí que debía jugar y mostrarse”. Esta frase generó bronca en los hinchas, ya que la mayoría entendió que le dio más importancia a la necesidad del arquero que a la situación de Independiente. Y Sosa venía siendo resistido por los hinchas.

Este lunes, Sebastián Sosa dijo en declaraciones a TyC Sports: “Falcioni no me hizo un favor. Él no hace favores porque sí. El árbitro me dijo que si la agarraba con las manos me cobraba falta. No creo que la culpa de todo sea de un solo jugador. Es difícil jugar con este clima atravesado por lo político”.

Para colmo, el gol del empate, que provino de un grueso error del arquero, terminó por detonar el clima de resistencia contra el uruguayo. En la acción del tanto marcado por Pratto, un mal despeje de Elizalde fue hacia Sosa, que en lugar de tomar la pelota con las manos eligió rechazar con el pie. El balón cayó en los pies de Bou, cuyo centro encontró la cabeza del goleador de Vélez, que vulneró a un Sosa que había quedado mal parado.

Luego del partido, Sosa se defendió: “El árbitro me dijo que si agarraba la pelota con la mano, cobraba tiro libre. Le pregunté enseguida. O sea, el criterio de Merlos fue el mismo que tuve en el partido y hubiese sido culpa mía también”.

Sin embargo, horas más tarde, el propio Andrés Merlos salió a contradecir los dichos del arquero de Independiente: “No puedo creer lo que dijo Sebastián Sosa. Está mintiendo. Todo el estadio y la gente se dio cuenta de su error. No era un pase atrás. No me voy a hacer cargo de eso. Que diga lo que quiera. Estoy tranquilo porque está grabado. Le dije que podía agarrarla”.

Lo mejor del partido ante Vélez

El pensamiento de Falcioni a lo largo de su carrera como DT se resume así: “Seguramente los entrenadores tenemos distintas maneras de ver el fútbol, todas han ganado y todas han perdido. En mi caso tengo un convencimiento de lo que es el trabajo, que no es ni mejor, ni peor. Yo cometí el error de decir que me gustan los equipos compactos y seguros, ahí me tildaron de técnico defensivo. La verdad es que uno debe adecuar lo que pretende a los jugadores que tiene, a veces cambia el posicionamiento del equipo cinco metros más adelante o atrás. Depende si uno cuenta con un jugador que puede desequilibrar desde el talento individual o si debe apoyarse en lo colectivo, por no tener esa clase de jugador”.

El clima político se descomprimió con la fecha de las elecciones previstas para el 2 de octubre próximo, pero los hinchas buscan respuestas ya desde lo futbolístico. Y ahí es donde ya están cansados de los planteos defensivos de Falcioni: no les gusta cómo juega el equipo y encima el equipo no puede ganar. La bronca aumenta. Y se lo hacen saber.

Una nueva inhibición

Casi ya es parte del acontecer diario de Independiente de los últimos dos años de gestión: las inhibiciones por incumplimientos en compromisos. Ahora, la decisión de FIFA tiene que ver con una deuda con el defensor uruguayo Gastón Silva. La entidad madre del fútbol dictaminó la prohibición de incorporaciones para el club de Avellaneda por no haber cumplido con el plan de pagos firmado con el jugador uruguayo, cuyo plazo venció el 3 de agosto (era una cuota de 500.000 dólares y dos de 400.000, por un total de 1.300.000).