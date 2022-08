Lo aciertos y los terribles errores arbitrales que se dieron a pesar del VAR en la fecha 16 del campeonato argentino

Pasó otra fecha de la Liga Profesional de Fútbol y de la mano de la acción las jugadas polémicas volvieron a reiterarse. Con el correr de las jornadas y a pesar del arribo del VAR continúan habiendo errores arbitrales que perjudican a algún equipo como fue el caso de un penal no cobrado a Gimnasia de La Plata sobre el final del partido que pudo dejar al Lobo en la punta del campeonato y el codazo de Carlos Zambrano a Ignacio Maestro Puch ante Atlético Tucumán que tuvo la justificación del árbitro del encuentro. También es cierto que existieron algunos aciertos como la mano de Emanuel Mammana en el empate entre Tigre y River, y el brazo de Manuel Castro que pudo ampliar el marcador en el triunfo de Estudiantes ante Patronato.

La jugada por la que le empataron a River

El equipo de Gallardo derrotaba a los de Victoria por 1 a 0, pero en un tiro de esquina a los 20 minutos del segundo tiempo, el local se encontró con una acción clave que le permitió empatar el partido. Tras un córner la pelota pegó en el brazo izquierdo del defensor Emanuel Mammana y el VAR intervino para ayudar a Patricio Loustau, quien finalmente cobró penal y fue mateo Retegui quien lo cambió por gol para poner el 1 a 1 con el que finalizó el encuentro.

En el programa de ESPN F12, el ex árbitro Javier Castrilli se refirió a la jugada. En su exposición, expresó que para él no debió cobrarse la pena máxima y dio sus motivos: “Cuando el brazo acompaña el movimiento del cuerpo no es sancionable, no se puede tomar como movimiento antinatural”, expresó. Además, agregó que no hubo intención debido a que el cabezazo del jugador de Tigre fue a pocos metros del defensor del Millonario.

El VAR llamó a Patricio Loustau y el árbitro marcó penal para Tigre por mano de Mammana.

Una imprudencia que pudo tener mayores consecuencias

La victoria de Boca sobre Atlético Tucumán por 2 a 1 estuvo condicionado por polémicas que involucraron las decisiones del árbitro principal Fernando Espinoza y Jorge Baliño (en el VAR). Se jugaban 47 minutos de la segunda etapa y un contraataque del Decano fue comandado por Cristian Menéndez; el centrodelantero, que había ingresado por Tesuri nueve minutos antes, aceleró para darle velocidad al avance, asistió hacia la derecha a Ignacio Maestro Puch; el delantero entró a la carrera y remató desviado. Pero incluso antes de que la pelota se vaya del campo de juego, hubo un codazo de Carlos Zambrano sobre Maestro Puch: debió ser penal para el líder del campeonato y roja para el central peruano.

¡POLÉMICA EN EL FINAL! Todo #AtléticoTucumán pidió penal por este golpe de Zambrano sobre Maestro Puch. ¿Qué te pareció? 🔥🔥





El juez del encuentro habló sobre la jugada luego del triunfo de Boca y expresó su convencimiento sobre la decisión del fallo: “Lo hablamos, interpretamos que es un razo apoyado. Si sacamos la foto, es roja, pero hay que ver el movimiento general, hay que ver dónde termina el brazo, estoy convencido y eso que ya la volvimos a ver”, cerró el árbitro.

Un offside acertado, un penal no cobrado

En el empate 0 a 0 entre Sarmiento - Gimnasia, la polémica apareció en dos oportunidades. La primera se dio a los 32 minutos de la segunda parte. Luciano Gondou anotaba el 1 a 0 para el local tras un centro de David Gallardo. El Verde festejaba el tanto, pero de inmediato, Pablo Echavarría, árbitro del choque, fue advertido por el VAR. Tras algunos minutos de demora, el juez cobró una posición adelantada. Es que, el autor del tanto estaba ubicado adelante de la línea de la pelota y también del defensor del visitante Guillermo Enrique en el momento que empujó el balón adentro del arco.

#LigaProfesional ¡EL GOL INVALIDADO AL VERDE! Gondou anotó el 1-0 de Sarmiento, pero el VAR revisó la jugada y lo anuló por offside frente a Gimnasia.

En el descuento del enfrentamiento entre el Verde juninense y el Lobo, se dio una situación de juego que pareció perjudicar al equipo de Pipo Gorosito que lucha en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Brahian Alemán envió un centro al área que fue directo hacia el segundo palo. Por ese lado ingresaba Franco Soldano para definir y abrir el marcador, pero fue Federico Andueza, defensor del loca, que cruzó duramente al atacante con una patada a la altura de la pierna. Por la acción, ni Pablo Echavarría ni desde el VAR, le prestaron atención a la jugada por lo que no cobraron el penal.

Soldano, quien recibió la infracción, habló tras el partido sobre la jugada: “Sentí penal y cuando la vi en la repetición la vi más penalazo todavía, pero considero que el árbitro se puede equivocar por la posición o por cualquier cosa, pero me llama la atención que la herramienta que está para ayudar para estos casos no lo haya llamado”.

¡Final polémico! Franco Soldano se llevó un patadón en el área en la última. ¿Para vos era penal?

Una mano previa al tanto opacó el festejo Pincha

Estudiantes derrotó a Patronato por 1 a 0 en el cierre de la fecha 16. El tanto lo convirtió Manuel Castro que además fue protagonista en una de las polémicas. Mauro Boselli anotaba el 2 a 0 para el equipo de Ricardo Zielinski a los 34 del primer tiempo. Todo era festejo en el estadio Uno, pero sin embargo el árbitro del partido Andrés Gariano se dirigió al VAR observar la jugada. Allí vio que el uruguayo controló la pelota con su mano derecha antes de enviar el centro. Debido a esto, anuló de manera correcta lo que hubiera sido el segundo del Pincha.