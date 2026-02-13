Copa Libertadores: Juventud eliminó a Universidad Católica en una noche increíble, con una insólita lesión y una premonición cumplida

Bajo la lluvia de Quito y a 3000 metros de altura, Juventud de Las Piedras (Uruguay) escribió una de las páginas más impactantes de su historia ayer jueves por la noche. Venció en un partidazo 4-3 a Universidad Católica (Ecuador) en el estadio Olímpico Atahualpa, igualó 4-4 la serie tras la derrota 1-0 en Montevideo y selló la clasificación a la Fase 2 de la Conmebol Libertadores 2026 al imponerse en los penales. Fue una noche atravesada por la épica para el equipo debutante, por errores defensivos de ambos lados, por una lesión insólita al festejar un gol del rival y por la premonición cumplida del entrenador argentino Sebastián Méndez de cara a las atajadas de Sebastián Sosa.

El comienzo parecía sentenciar la eliminatoria. A los seis minutos, el delantero panameño José Fajardo adelantó a Universidad Católica y estiró la ventaja global a 2-0. El conjunto ecuatoriano encontraba espacios y generaba situaciones con Mauro Díaz, ex River, y Luis Cangá, mientras Juventud buscaba reaccionar sin precisión. El escenario resultaba adverso para un debutante que afrontaba su primera experiencia en el máximo torneo continental.

Sebastián Méndez dando indicaciones para sus dirigidos en Juventud RODRIGO BUENDIA� - AFP�

Sin embargo, el equipo uruguayo respondió con determinación. A los 26, un centro de Federico Barrandeguy encontró la cabeza de Renzo Sánchez para el 1-1 parcial, el primer gol del club en la historia de la Libertadores. Antes del descanso, una infracción de Rafael Romo sobre Bruno Larregui derivó en un penal que el uruguayo Barrandeguy transformó en el 2-1. La serie quedaba igualada y el partido ingresaba en un terreno emocional.

En el complemento, otra falta dentro del área, esta vez de Luis Cangá, le permitió a Pablo Lago marcar el 3-1 y colocar a Juventud arriba en el global. La reacción local no tardó. Jhon Chancellor descontó de cabeza y Fajardo volvió a convertir para el 3-3. El delantero panameño de la selección protagonizó entonces una escena inesperada: tras anotar su segundo tanto de la noche, intentó deslizarse en el festejo, sus rodillas se clavaron en el césped y quedó tendido con evidentes gestos de dolor. Intentó continuar, pero pidió el cambio y se retiró en camilla. Universidad Católica celebraba la clasificación parcial y al mismo tiempo perdía a su figura.

La insólita lesión al festejar el gol

Cuando el reloj marcaba 90+2 y el desenlace parecía definido, apareció el argentino Patricio Pernicone en el área y estableció el 4-3 para Juventud, resultado que igualó 4-4 la serie y forzó los penales. La lluvia intensificaba la sensación de hazaña y trasladaba la definición a un terreno donde el arquero Sosa ya había sido señalado como protagonista.

Antes de la tanda, el Gallego Méndez transmitió un mensaje que luego adquiriría carácter profético. “Vamos bien seguros de lo que tenemos que hacer, con mucha confianza”, les dijo a sus dirigidos. Y añadió una certeza que marcó la escena: “Seba va a atajar uno o dos, siempre va a atajar”. El entrenador, que había pedido creer hasta el final, encontraba respaldo en la experiencia del arquero de 39 años.

"SEBA VA A ATAJAR UNO O DOS, SIEMPRE"... ¡¡EL GALLEGO MÉNDEZ LE TIENE MUCHÍSIMA FÉ A SOSA PARA LOS PENALES EN QUITO!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/o0Yk14hv1k — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2026

Sosa respondió a esa confianza. Atajó los remates de Chancellor y al argentino Jerónimo Cacciabue, sostuvo a su equipo en el momento decisivo y condujo a Juventud a una clasificación histórica. Tras el encuentro, expresó: “Estamos muy contentos, muy felices y orgullosos principalmente de este plantel. En la serie, hicimos las cosas como para merecer esto que nos toca disfrutar”. Luego invitó a pensar en grande: “Tenía un técnico que decía que soñar en chico y soñar en grande es el mismo gasto energético, así que soñemos en grande, ¿por qué no?”.

Méndez también destacó la dimensión de la hazaña. “Para mí es muchísimo, lo que hizo este grupo es inmenso. Es la primera participación del club en Libertadores”, afirmó. Y completó: “Lo que quiero es que la gente esté orgullosa de estos jugadores. Lo han dado todo. Nunca nos dimos por vencidos y espero sigamos teniendo ese espíritu de lucha. Estoy inmensamente orgulloso”.

Resumen del partido

La victoria inscribe a Juventud entre los debutantes que avanzaron en esta edición de la Libertadores y lo instala en la segunda fase, donde enfrentará a Guaraní de Paraguay el 19 de febrero en Montevideo y el 26 en Asunción. Aún restan dos instancias para acceder a la fase de grupos, pero el conjunto pedrense ya dejó una señal en el continente: en una noche de goles, lesiones inesperadas y convicción, sostuvo su fe hasta el último segundo y encontró en los penales la confirmación de una premonición.