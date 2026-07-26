Independiente le ganó a Estudiantes 2-0: se equivocó menos y se llevó un enorme triunfo de La Plata

Fue una ráfaga. Una ola que apareció de pronto en un mar que nadaba en cierta intrascendencia, la que definió un triunfo quizás imprevisto de Independiente sobre Estudiantes en La Plata, más merecido por eficacia que por superioridad en el juego. Fue un 2 a 0 decidido en el lapso de 7 minutos, entre los 30 y los 37 del período final, cuando se sucedieron un suelazo afortunado de Gabriel Ávalos, un penal muy mal ejecutado por Guido Carrillo que quedó en las manos de Rodrigo Rey, y una desinteligencia grotesca entre Funes Mori y Fernando Muslera que aprovechó Santiago Montiel.

Salir a la cancha después de dos meses de mirar fútbol por televisión nunca resulta sencillo. Ni para los protagonistas ni para los que miran desde afuera. Si ya de por sí es difícil empardar las emociones que genera un Mundial y las calidades que ofrecen las máximas figuras de este juego, el regreso al universo terrenal del torneo local está además rodeado de circunstancias que le añaden dificultades extras.

Tiago Palacios, volante ofensivo de Estudiantes de La Plata, disputa la pelota con Santiago Montiel, autor del 2-0 de Independiente Nacho Amiconi - FOTOBAIRES

En el estadio Uno, el factor que conspiró contra las ganas que pudieran sentir los intérpretes estuvo bajo sus tapones. Poceado y con poco césped en toda la banda cercana a los bancos de suplentes, con arena en varios sectores y lento en líneas generales, el estado del campo fue un obstáculo más para desentumecer ideas y piernas al principio, y para generar un desarrollo más fluido en cuanto a la circulación y el trato dispensado a la pelota durante los 90 minutos.

Así, después de los homenajes a la selección y a la ya célebre bandera que reafirma la soberanía argentina sobre las Malvinas enseñada tras la victoria sobre Inglaterra en el Mundial (Independiente mostró una también “casera” y con el mismo mensaje), hubo que esperar un largo rato para sacudir las telarañas de la modorra. Y cuando ocurrió, en demasiados casos tuvo más relación con errores y desajustes ajenos que con méritos propios, algo que no se modificaría hasta el silbato final de Pablo Dóvalo y que incluyen las acciones que decidieron el resultado.

Abaldo pelea con Palacios; mira Ávalos, autor del 1-0 Nacho Amiconi - FOTOBAIRES

Hay partidos que ofrecen buenos movimientos colectivos, detalles de ese tan menado funcionamiento que buscan todos los técnicos, y sin embargo, despiertan un interés limitado en las áreas. Y otros, en los que por, los motivos que sean, sucede exactamente lo contrario.

Sin caras nuevas que enseñar en el arranque en ninguno de los dos equipos (promediando el segundo tiempo se produjo el regreso de Maximiliano Meza al Rojo ocho años después de su marcha), las ocasiones peligrosas salvaron en buena medida el muy alto nivel de imprecisiones de un primer tiempo mal jugado. Cortes oportunos de Joaquín Tobio Burgos y Santiago Núñez en las cercanías de Fernando Muslera, y de Sebastián Valdez y Facundo Zabala en la de Rodrigo Rey, dejaron en la nada acciones que amenazaron con encender la tardecita. Las más claras sucedieron a los 30 y a los 41. Primero, Santiago Montiel llegó al fondo por derecha, soltó el centro atrás, pifió Juan Manuel Fedorco, disparó Valdez y el guante derecho del arquero uruguayo le negó el gol. Más tarde, Ezequiel Piovi le pegó de volea desde más allá de la medialuna y el remate se escapó apenas ancho.

El error local para el segundo gol

Si en los minutos iniciales del encuentro, el Rojo asomó mejor organizado y más seguro en el traslado para alcanzar los últimos metros del campo rival; en la segunda mitad fue el local el más decidido en incomodar a la defensa adversaria. Ni uno ni otro lograban escapar de la medianía general, pero era el Pincha el que empujaba y descubría dudas en la zaga del Rojo en cada centro aéreo cuando llegó el tsunami que nadie podía prever.

Una falta aparentemente irrelevante sobre la izquierda del ataque visitante sobre Ávalos desembocó en un centro bajo de Montiel cuando todo Estudiantes esperaba la pelota por arriba. Ávalos, que llevaba todo el partido peleado con la pelota, anticipó y su suelazo de derecha terminó en fondo del arco. Todavía festejaba la visita, cuando Brian Aguirre encaró a Leonardo Godoy en el lateral izquierdo del área y el marcador de punta lo raspó de manera innecesaria. Penal que Carrillo lanzó débil y anunciado a la derecha de Rey, cuya celebración quizás haya tenido relación con el arribo del uruguayo Santiago Mele para pelearle el puesto. Y para rematarla, Funes Mori quiso buscar a Muslera en un tiro libre defensivo, le entregó el balón un par de metros por delante, el arquero reaccionó tarde y Montiel, atento, llegó antes y lo empujó al arco vacío.

Lo mejor del partido

Nunca es fácil retomar la actividad si el receso ha sido demasiado prolongado. Lo demostraron el Pincha y el Rojo sobre un césped complicado de domar. Ninguno de los dos puede irse satisfecho con su demostración futbolística y ambos coleccionaron más errores que aciertos. En la balanza, los de Estudiantes fueron más graves y eso le costó la derrota.

Independiente embolsó tres puntos en una cancha donde ganar es un verbo que muy pocos visitantes pueden conjugar. Se engañaría si supone que encontró la senda para levantar la puntería respecto al Apertura, más allá de que un triunfo en el Uno y en la primera fecha siempre sea una ayuda considerable.