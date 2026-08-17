Independiente Rivadavia - Fluminense: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los octavos de final de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia y Fluminense se enfrentan este martes desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), en uno de los partidos del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Independiente Rivadavia viene de empatar ante Fluminense por 0-0 mientras que Fluminense llega de empatar ante Independiente Rivadavia por 0-0.

Todo lo que hay que saber

Independiente Rivadavia vs. Fluminense

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 14 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Independiente Rivadavia y Fluminense en la tabla de posiciones

El grupo C de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .