Independiente Rivadavia vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y cómo ver online

Juegan este sábado desde las las 15.45h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan este sábado desde las 15.45h en el estadio Bautista Garganti, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Independiente Rivadavia viene de empatar ante Godoy Cruz por 0-0 mientras que Banfield llega de perder ante Racing Club por 3-1. Independiente Rivadavia suma 12 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Banfield tiene 14 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Independiente Rivadavia vs. Banfield
- Hora: las 15.45h
- Partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025
- ¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)
- canchallena.com
El resultado en vivo
Asi están Independiente Rivadavia y Banfield en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2025
El Campeonato de Primera División 2025 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.
Cómo es la clasificación a las Copas 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).
- Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2025
- Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2025
- Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2025
- Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2025, excluidos los campeones
- Argentina 5: El segundo ubicado
- Argentina 6: El tercer ubicado
Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2026 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
- Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2025, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Argentina 2: El segundo ubicado
- Argentina 3: El tercer ubicado
- Argentina 4: El cuarto ubicado
- Argentina 5: El quinto ubicado
- Argentina 6: El sexto ubicado
