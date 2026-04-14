Vélez mereció golear a Central Córdoba, falló varias definiciones y se perdió un gol increíble: igual volvió a ser líder

Vélez estaba obligado a ganar si pretendía recuperar el liderazgo de la Zona A. El triunfo de Estudiantes sobre la hora ante Unión, por 2-1, había relegado a El Fortín a un segundo escalón. Y, se sabe, además todos los puntos suman también para la tabla anual, la que a partir de la Copa entregada a Rosario Central sobre la marcha del 2025, ofrece otro título al margen del que está en disputa ahora con el Apertura 2026, al que le quedarán tres fechas antes de que comiencen los playoffs. En ese sentido, el triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0 logró el objetivo pero resultó siendo un resultado mentiroso: el local mereció golear, eso hubiera sido más lógico teniendo en cuenta los rendimientos de uno y otro equipo. Pero entre las fallas en la definición y las atajadas de Aguerre, debió conformarse con la mínima diferencia.

Para Vélez también era una prueba de carácter luego de la insólita derrota sufrida ante Gimnasia de Mendoza como visitante en la última fecha, y luego de ir ganando por 2-0. La derrota por 3-2 y encima con un gol en contra de Mammana había golpeado a un grupo que mantiene un buen nivel desde el juego pero que -quedó claro- no está exento a pagar sus errores. Es cierto que luego había goleado a Deportivo Armenio por 4-1 en la Copa Argentina, pero ese era un resultado esperable teniendo en cuenta la diferencia de divisiones (y jerarquías).

Pellegrini le comete infracción a Barrera Fotobaires / Santiago Viana

El arranque del partido fue como se esperaba, con Vélez haciéndose cargo de la posesión del balón y el protagonismo. El equipo de Lucas Pusineri esperando en su campo y tratando de salir de contraataque.

Guillermo Barros Schelotto suele contar con más de once titulares: este lunes el doble 5 estuvo compuesto por Tobías Andrada (una de las revelaciones) y Rodrigo Aliendro; por delante de ellos Dilan Godoy, Diego Valdes y Matías Pellegrini; y Florián Monzón, que hace varios partidos aparece afianzado como centrodelantero. Pero también estaban en el banco Manuel Lanzini, Claudio Baeza y Braian Romero. Incluso recuperó a Lucas Robertone, que estuvo en el banco tras superar una distensión y luego ingresó. La seguidilla de partidos le da pie a la rotación sin que la estructura se perjudique. Al contrario: entre todos se potencian.

La definición de Joaquín García para el 1-0 de Vélez ante Central Córdoba Fotobaires / Santiago Viana

A los 10 minutos, Joaquín García marcó el 1-0 con una jugada tipica de Vélez: tras un quite de Andrada en la zona central, le dio continuidad con toques cortos y giros e intervinieron casi todos: Godoy, Pellegrini y tras un movimiento de izquierda a derecha, el lateral derecho anotó un golazo con un remate bajo y cruzado.

Cuatro más tarde fue amonestado Fernando Martínez por una infracción a Valdes. Por si faltaba algo, el gol le dio una soltura mayor a los dirigidos por los Mellizos.

Tobías Andrada (50) la figura del partido, festeja con García y Godoy Fotobaires / Santiago Viana

Central Córdoba salió a jugar con dos delanteros, Ezequiel Naya y Michael Santos. Y su principal vía de búsqueda ofensiva, como nexo con ellos, fue Diego Barrera. El número 7 envió un par de centros peligrosos desde la izquierda y le dio trabajo a los centrales locales, rechazaron los balones al córner. Pero todo le cuesta demasiado a un equipo que perdió peso en el último mercado de pases.

Valdes se perdió el segundo con el arco libre luego de una asistencia de Pellegrini pero el 10 había llegado mal pisado con su zurda.

Central Córdoba seguía recurriendo a los centros. De un tiro libre en el que fue amonestado Magallán, llegó el centro de Matías Vera y el posterior cabezazo de Mansilla que exigió al arquero Montero, quien respondió muy bien. Pero el línea 1 cobró posición adelantada.

¡OTRO INSÓLITO ERRADO!



Ahora fue Casermeiro para Central Córdoba 🫨



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De un gol errado a la doble atajada de Aguerre

A los 32, tras un buscapié de Vera se perdió el empate de manera increíble Yuri Casermeiro, de zurda y de arremetida entrando por el segundo palo: la pelota dio en la parte externa de la red, pero en la cancha -por un instante- todos vieron gol. Y fue de arco a arco: porque en la acción siguiente, Alan Aguerre se quedó con una gran pelota y una doble atajada, luego del centro del lateral García desde la derecha: primero respondió ante un cabezazo de Monzón y luego atenazó el rebote que el propio Monzón había impactado con la derecha: el arquero controló en la línea de su valla.

El gol (que no fue)

Pero sobre el final del primer tiempo, en un gran contraataque de Vélez, Godoy falló un gol pocas veces visto: tras abrir la pelota hacia Valdes, fue al punto penal y metió de zurda con el arquero vencido pero le pegó tan mal que el balón se fue cruzado y mordido, muy desviado.

¡OTRO MÁS!



Dylan Godoy y otro INSÓLITO GOL ERRADO en Vélez vs. Central Córdoba ❌ #LPFxTNTSports



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En el segundo tiempo salió mejor Central Córdoba desde el dominio territorial, pero las primeras tres chances de riesgo fueron de Vélez, con tres remates de Andrada: el primero se fue cerca del palo izquierdo del arquero; el segundo lo contuvo Aguerre y el tercero, el más peligroso, lo desvió el arquero al tiro de esquina.

Vélez merecía el segundo: la cuarta situación la tuvo Monzón con un cabezazo que fue salvado en la línea de su arco por Santos. Y Aguerre volvió a evitar otro mano a mano ante el centrodelantero. La siguiente fue con un cabezazo de Magallán tras un centro de Robertone. Aguerre se destacó sacándole luego un zurdazo a Pellegrini y nuevamente Andrada sorprendió con un anticipo ofensivo y un remate que se fue apenas por encima del travesaño.

Lo mejor del partido

Vélez respondió a esa muestra de carácter que los hinchas le pedían y sólo se impuso por la mínima diferencia por las definiciones imprecisas y las atajadas de Aguerre. Los hinchas igual aplaudieron a todos, merecidamente, como si el Fortín hubiera goleado.