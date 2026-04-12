Atlético de Madrid vs. Barcelona, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

La serie entre Atlético de Madrid y Barcelona, por los cuartos de final de la Champions League 2025-2026, se cerrará el próximo martes 14 de abril con la revancha en el estadio Metropolitano. El encuentro, la continuidad del triunfo 2 a 0 del Colchonero en la ida, está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.86 contra 3.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a semifinales al anfitrión, llega a 4.52.

El equipo de Diego Simeone dio un gran paso hacia la próxima etapa con su triunfo en la ida como visitante gracias a un tiro libre de Julián Álvarez y a Alexander Sørloth y define la llave como local a pesar de que hizo una peor fase regular que su rival. Se ubicó 14° con 13 unidades -cuatro triunfos, una parda y tres caídas- pero se favoreció de que el nuevo reglamento que establece que el equipo que elimina a un rival de mejor posición en la instancia anterior a la que está en disputa hereda su lugar en el cuadro.

Atlético superó a Tottenham (4° en la general) en los octavos por 7 a 5 -triunfo 5 a 2 y caída 3 a 2-, y obtuvo su ubicación. Antes, en 16avos, se deshizo de Brujas 7 a 4 -3 a 3 en el primer juego y 4 a 1 en la revancha-. El blaugrana fue quinto en la primera etapa de la Champions League 2025-2026 con 16 puntos gracias a cinco triunfos, un empate y dos derrotas y avanzó directamente a octavos de final, donde doblegó a Newcastle por un global de 8 a 3 -1 a 1 en la ida de visitante y goleada 7 a 2 en la vuelta como local-.

Tanto Barcelona como Atlético de Madrid anhelan cerrar la temporada con un título. El combinado de Hansi Flick, además, lidera la Liga de España con 9 puntos de ventaja sobre Real Madrid mientras que el Colchonero está en la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad. En ese campeonato, de hecho, eliminó en semifinales al blaugrana con un global de 4 a 3 gracias a que lo goleó 4 a 0 en la ida y perdió la revancha 3 a 0.

Es la tercera vez en la historia que se enfrentan en el máximo campeonato del Viejo Continente para clubes y, al igual que las dos anteriores, lo hacen en cuartos de final. En la temporada 2013-2014 el conjunto de la capital de España ganó 2 a 1 en el global mientras que en la 2015-2016 festejó 3 a 2 y también avanzó a las semifinales.

Quien se imponga en la serie avanzará a las semifinales y su rival será el vencedor de la serie entre Arsenal y Sporting Lisboa. En la ida ganaron los Gunners 1 a 0 de visitante.