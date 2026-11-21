Independiente se dio una alegría de las grandes. El 2 a 1 que logró en el Diego Armando Maradona no solo le valió para eliminar a Argentinos Juniors y meterse en cuartos de final (enfrentará a Vélez) sino para darle un impulso que parecía muy lejano hace algunas semanas, cuando incluso entrar a los playoff pintaba como tarea difícil. Lo hizo en un choque cambiante, complejo y con matices ricos para el análisis.

Hay partidos que se explican en función de un puñado de nombres propios. El disputado en La Paternal hizo méritos suficientes como para hacerse un hueco en esa categoría. La lista, sin orden cronológico, pueden integrarla Diego Porcel, Santiago Mele, Maximiliano Meza, Nicolás Oroz, Tomás Molina, Nahuel Banegas. Aunque si es por trascendencia en el resultado, ninguno como Jorge Baliño.

El lamento por un gol errado por Argentinos Fotobaires

El árbitro, un habitual en el capítulo de las polémicas indicó penal por un agarrón de camiseta tan claro como mínimo de Mauro Mendoza a Nahuel Banegas a los 25 de la segunda parte. Nada dijo Fernando Echenique en el VAR y Meza lo ejecutó con categoría para mantener a Independiente en el Clausura y despedir la temporada del Bicho. ¿Hubo infracción? Como suele ocurrir varía según quién lo interprete. Mendoza, que no tenía consuelo tras el silbato final, estiró la camiseta rival cuando perdió la posición, Banegas exageró la intensidad del agarrón, y Baliño cumplió con su cita con la polémica.

El lateral izquierdo que llegó a Avellaneda con el torneo en marcha se sumó al listado no solo por la jugada que definió el choque, sino porque ya se había mostrado como un arma en ataque, sin que sus compañeros lo asistieran. Le vino bien, es verdad, que Diego Porcel se moviera la mayor parte del tiempo por el ala zurda. Partiendo desde ahí hacia el medio, el delantero local se hizo indetectable para volantes y defensores del Rojo durante los largos ratos de dominio de su equipo. Y por ese sector apareció para cabecear sin marca y establecer el empate transitorio al minuto de la segunda mitad.

Santiago Montiel, delantero del Rojo, lucha en lo alto con Francisco Álvarez Fotobaires

Si Meza le ganó por centímetros la partida fue por su eficacia ante el arco de enfrente. La tuvo a los 39, cuando desbordó Josías Palais por izquierda, lanzó el centro bajo y el correntino apareció solo por el medio para empujarlo a la red. Y repitió acomodando abajo y contra el palo izquierdo el penal del triunfo.

Antes había sido el turno de Nicolás Oroz, dueño del juego de Argentinos durante la media hora inicial y partícipe en la jugada de arranque tras el descanso que derivó en el 1 a 1. Y sobre todo, de Santiago Mele.

76 contra 24 a favor del equipo de Nico Diez marcaba el registro de posesión a los 30 minutos de juego. Apenas unos segundos antes, el arquero uruguayo había justificado la titularidad que le otorga Jádson Viera con una doble atajada excepcional, primero ante un remate franco y cercano de Porcel, y en el rebote, rechazando el zurdazo a media altura de Emiliano Viveros. Fue un momento bisagra en el partido. Hasta allí, prácticamente todo lo había puesto Argentinos: el dominio de la pelota y el campo, la eficacia en la presión para incomodar la salida del rival y recuperar rápido el control, al mismo tiempo que la fluidez y la precisión para evitar que Independiente lograra idéntico objetivo, la movilidad de volantes y delanteros para encontrar siempre líneas de pase abiertas.

El festejo de Meza con Palais Fotobaires

Al Rojo (es un decir, porque en un partido entre dos clubes identificados con ese color, el único vestido de colorado fue Bryan Cortés, el arquero local) le habían quedado demasiadas pocas cosas en el haber. Un par de llegadas aisladas y casi nada más. Lo sostenía más la escasa puntería los locales que su propia pericia. Pero aquella intervención de Mele cambió el rumbo de la tarde. Fue casi como un golpe al mentón del Bicho. De pronto, se apagó la estrella de Nicolás Oroz como conductor, emparejó la tenencia la visita, llegó el 1-0 y hasta pudieron ser dos si en el 44 Cortés no volaba para sacar al córner un disparo de Palais.

Lo mejor del partido

Mele repetiría más tarde. El ingreso de Tomás Molina, otro nombre para explicar el encuentro, confundió al fondo del Rojo durante un buen rato. Otra vez como al principio, el Bicho monopolizó la pelota, merodeó el arco rival y alcanzó la igualdad. Pero le duró menos tiempo. A los 15, el guardametas oriental le tapó un disparo esquinado a Kevin Coronel y le frenó el ritmo al local. Se emparejó el juego y a los 25 fue el turno de Mendoza, Banegas, Baliño y Meza que acabaría siendo clave para repartir sonrisas y amarguras.

Se despidió Argentinos, luego de otro año con buenas actuaciones y ninguna alegría grande. Sigue Independiente. Lo espera Vélez en Liniers. “Nosotros tenemos fe, que la gente también la tenga”, pidió Mele, el nombre que en La Paternal brilló sobre todos los demás.