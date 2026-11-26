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Amenazaron de muerte a Gastón Gaudio en plena campaña para la presidencia de Independiente: “No vale todo”
El extenista, que se presenta como candidato, repudió el mensaje que apareció pintado en una tela blanca y colgado en avenida Mitre
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En el marco de la recta final hacia las elecciones presidenciales del 13 de diciembre en Independiente, Gastón Gaudio, uno de los candidatos, fue amenazado de muerte con un fuerte mensaje que apareció pintado sobre una tela blanca y colgado en una esquina de avenida Mitre, en Avellaneda, a pocas cuadras del Estadio Libertadores de América.
A través de su cuenta de X, Gaudio repudió el mensaje y señaló: “Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”.
Quien también se pronunció en contra de lo ocurrido fue Luciano Nakis, candidato opositor del club y Prosecretario General de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) muy cercano a Claudio Tapia. “Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así. Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia”, remarcó.
Los comicios en Independiente se llevarán adelante el 13 de diciembre de 9 a 18, en la sede social de avenida Mitre 470. Hasta el momento, el club cuenta con cuatro candidatos confirmados: Gastón Gaudio, quien fue el último en postularse; Luciano Nakis, quien se presenta como Agrupación Lista Roja; Daniel Bertoni, que irá con la lista Auténticos Rojos; y Enrique Sacco, quien competirá como Movimiento Independiente Auténtico.
Noticia en desarrollo.
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