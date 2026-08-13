Gustavo Quinteros dio una conferencia que enfureció a los dirigentes de Independiente: hora decisivas para el entrenador

Un golpe demasiado duro. Una eliminación de la Copa Argentina que resquebrajó toda la estructura. Un entrenador que se aferra a su cargo y unas palabras que lejos de calmar la furia encendieron a los dirigentes de Independiente, que por estas horas evalúan la continuidad del técnico Gustavo Quinteros. Es que la dura eliminación de la Copa Argentina, en la noche del miércoles, tras la goleada por 4-0 ante Atlético de Tucumán, dejó expuesto como nunca al equipo, lo que obligó a una reunión con carácter de urgente de las máximas autoridades de los Rojos para determinar qué hacer con el ciclo del DT.

Tras una noche en Rosario que fue más larga que nunca, se determinó que antes del entrenamiento de este jueves por la tarde, en el predio de Villa Domínico, mantengan una charla el presidente Néstor Grindetti con sus pares de la comisión directiva y Quinteros para evaluar los pasos a seguir. Según explican desde el corazón de Independiente, los dirigentes no tomaron para nada bien las declaraciones del entrenador que, nuevamente, apuntó a la falta de refuerzos como en varias de sus últimas conferencias de prensa.

"NO LLEGÓ NINGÚN JUGADOR DE LOS QUE HABÍAMOS HABLADO CON LA DIRIGENCIA"



La palabra de Gustavo Quinteros, DT de Independiente, luego de la eliminación ante Atlético Tucumán en Copa Argentina.#ElJuego pic.twitter.com/jPwxk9XEVv — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 13, 2026

“Siento mucha tristeza, vergüenza y vuelvo a pedirle disculpas a la gente. Creo que perdimos todos los duelos defensivos. El rival nos gambeteó fácil. No tuvimos el carácter, la personalidad ni la entrega para revertir una situación difícil en contra, es lo que pienso”, fue lo primero que dijo Quintero tras el partido.

Después lanzó la frase que hizo explotar a los dirigentes de Independiente: “Lamentablemente, no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iban a llegar”.

Los títulos que dejó Gustavo Quinteros tras la goleada sufrida ante Atlético Tucumán por Copa Argentina: "FUE UNA DERROTA MUY DURA, QUE NOS HACE MUCHO DAÑO. LE QUIERO PEDIR DISCULPAS A LA GENTE DE INDEPENDIENTE", expresó el entrenador en conferencia de prensa. pic.twitter.com/V3bmPOKrjj — TyC Sports (@TyCSports) August 13, 2026

Y continuó: “[De] cuando llegamos, el 90% de este plantel sigue todavía. Tenemos el mismo plantel y se han ido 15/16 jugadores. Es fácil sacar la cuenta y difícil tener la posibilidad de pelear mucho más arriba cuando se van un montón de jugadores o no llegan. Es muy complicado, es difícil”.

Lejos de bajar la tensión en su discurso contra las dificultades que debe afrontar por la falta de colaboración de los dirigentes, Quintero redobló la apuesta: “Tenemos que pensar bien, analizar bien cómo está el plantel, todos los jugadores que tenemos cómo reemplazo de los que inician, que creo que 70% u 80% son chicos de la reserva. Entonces, el análisis tiene que ser muy fino. Yo me hago responsable de todo lo que me pueda corresponder pero necesitamos también la ayuda de todos para que Independiente pueda salir adelante, constituir un equipo competitivo que pueda ser capaz de ganar cosas y de clasificar a Copa Libertadores”.

Frente a un escenario tan delicado y después de una eliminación tan dura, resultó lógica la consulta acerca de cuántas energías tenía Quinteros para mantenerse en su cargo y el DT fue contundente: “Yo como entrenador siempre cumplo mis contratos, siempre. Asumo la responsabilidad de todo lo que me corresponde y cumplo siempre el contrato, ni se me pasa por la cabeza renunciar. Salga primero o último, nunca voy a abandonar antes, jamás. Al contrario, esto me da mucha más fuerza y energía para trabajar, ver si le podemos sacar lo mejor a cada jugador y ojalá que podamos revertir o seguir dentro de la zona de clasificación del torneo, que es lo único que nos queda”.