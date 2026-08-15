Jadson Viera es el nuevo técnico de Independiente y firmará con una cláusula especial

Caja de sorpresas permanente, Independiente no terminó de digerir el traumático alejamiento de Gustavo Quinteros de la dirección técnica tras el 0-4 ante Atlético Tucumán y la eliminación de la Copa Argentina y ya cuenta con un nuevo entrenador. Jadson Viera, 45 años, brasileño de Río Grande do Sul, aunque uruguayo por adopción y desarrollo futbolístico, se hará cargo del plantel del Rojo el martes, luego del partido contra Lanús por la 5ª fecha del torneo Clausura que dirigirán de manera interina Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio. En principio, el técnico oriental completará los últimos meses de 2026. Después, los resultados que obtenga y los planes de quienes ganen las elecciones que se celebrarán antes de terminar el año, decidirán su futuro. El hecho de aceptar una cláusula de rescisión de contrato sin costo para el club facilitó el acuerdo. El convenio será por un año, con posibilidad de terminar el vínculo en diciembre, cuando hayan asumido las nuevas autoridades.

Habían transcurrido menos de 24 horas desde que se había cerrado de un portazo la etapa de Quinteros cuando Viera, cuyo nombre no figuraba en ninguna quiniela previa, ya estaba recorriendo las instalaciones del centro de entrenamiento Santo Domingo, en Villa Domínico.

Los méritos como entrenador del exdefensor de Danubio, Nacional de Montevideo y Lanús (donde fue campeón en 2007), sin ser para nada malos, no parecían adecuarse al complejo momento que atraviesa el equipo que capitanea Iván Marcone, pero una vez más, los responsables del Rojo enseñaron su inagotable capacidad de generar asombro. Así como la actual comisión directiva comenzó su gestión contratando a Leandro Stillitano, por entonces inexperto ayudante de campo de Quinteros en Colo Colo, si nada se tuerce, la acabará con quien fue de 2017 a 2023 primer asistente de Alexander Cacique Medina, varias veces objeto de deseo de Independiente en los últimos años.

Daniel Seoane, secretario general de Independiente, quien se encarga de todo lo relacionado con el fútbol profesional @caindependiente

Un personaje recurrente

¿Cómo llega repentinamente a un club grande un técnico poco conocido y de trayectoria limitada? El indicio más fuerte tiene nombre y apellido: Uriel Pérez Jaurena. Dueño de la agencia de representación De9 Fútbol, este exfutbolista uruguayo mantiene desde hace años una estrecha relación con Independiente, especialmente con alguno de sus dirigentes, como el secretario general, Daniel Seoane, encargado de todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional.

En la cartera de Uriel Pérez se encuentran varios jugadores que militan o han pasado de manera reciente por el club: Santiago Montiel, Gabriel Ávalos (que continuará su carrera en Olimpia de Paraguay), Juan Manuel Fedorco, Federico Mancuello, Rodrigo Fernández Cedrés, Alexis Canelo, Matías Giménez Rojas, Ignacio Maestro Puch o Domingo Blanco, entre otros. Y por supuesto, también Jadson Viera.

Uriel Pérez, el representante estrechamente ligado a algunos dirigentes de Independiente que está detrás de la llegada de Jadson Viera Twitter

Con apenas dos años y tres meses de experiencia como máximo responsable de un plantel, el técnico uruguayo inició su carrera como máximo jefe de un vestuario en Boston River, donde completó dos muy buenas campañas. Fue 3º y 4º, respectivamente, en los campeonatos de 2024 y 2025, y hasta se dio el gusto de participar en una Copa Sudamericana. “Primero nos quedamos afuera de la Copa Libertadores frente a Bahía, en Brasil, cuando faltaban muy pocos minutos para llegar a los penales. Y después hicimos una fase de grupos bastante decente”, recuerda Javier Minniti, gerente general de la entidad uruguaya. El conjunto verdirrojo acabó 3º a un punto de Guaraní de Paraguay, debido justamente a sus dos derrotas contra Independiente: 2-1 sobre la hora en Avellaneda y un contundente 5-1 en Montevideo.

La siguiente experiencia de El Viejo, como apodan al nuevo entrenador Rojo, fue en Nacional. Asumió a pocas jornadas del cierre del Clausura oriental y se estrenó con una doble alegría. Se quedó con la punta de la Tabla Anual y, sobre todo, derrotó a Peñarol en la final: 2-2 en el partido de ida y 1-0 en el alargue en la revancha. Sin embargo, un inicio torcido este año y sendas derrotas ante el clásico rival determinaron su cese. “Siempre es duro. Ha sido un profesional que ha trabajado espectacularmente. Lamentablemente, sabemos cómo es el fútbol de hoy donde los resultados mandan”, fue la explicación que dio Ricardo Vairo, presidente del Bolso para justificar el despido.

Jadson Viera, nuevo entrenador de Independiente

La foja de servicios de Viera hasta la fecha registra 101 partidos dirigidos desde el banco, con 43 triunfos, 25 empates y 33 caídas, es decir, un 50,82 % de eficacia, apenas por debajo del 52 % cosechado por Quinteros en sus 32 encuentros al frente del Rojo.

“Su paso por Boston River fue en general muy bueno. Tuvo ascendencia sobre el grupo, supo transmitir su idea y los jugadores la asimilaron bien, como muestran los resultados durante los dos años que estuvo con nosotros”, señala Minniti. Allí, una de las virtudes más destacadas fue la promoción de valores juveniles y la recuperación de futbolistas que atravesaban períodos difíciles en sus carreras. “En ese aspecto, el saldo es 100% positivo”, señala el dirigente verdirrojo, y enumera la lista de futbolistas promocionados por Viera: “Juan Rodríguez era suplente en la cuarta de Peñarol, lo hizo debutar y está en el Cagliari, igual que Agustín Albarracín; Bruno Damiani venía con muy pocos minutos en Nacional, hizo 15 goles y terminó en el Philadelphia Union, como Agustín Anello, que había llegado de Países Bajos con muchos problemas; Emiliano Gómez se fue al Puebla; y Baltasar Barcia, cuando volvió de Independiente, estuvo acá y pasó a Nacional”.

¿Qué tipo de fútbol pueden esperar de la mano de Viera los sufridos hinchas del Rojo? En apariencia, un estilo afín a su hoy desdibujado paladar. Al entrenador charrúa le gusta que sus equipos tengan la pelota, propongan el ataque y elaboren con paciencia, “aunque no se aferra a un único sistema. Si el partido pide juego directo, sabe cómo hacer para que el equipo maneje las transiciones para atacar más directo”, aclara Minniti.

Compañero y pupilo de Marcelo Gallardo en su etapa como jugador en Nacional, aprendiz de técnico junto al Cacique Medina y con un título de campeón uruguayo bajo el brazo, Jadson Viera afronta un desafío mayúsculo: rescatar de la medianía a Independiente. Tendrá 11 partidos para lograr meterlo en la fase decisiva del Clausura, clasificarlo a una copa continental por la tabla anual y, si el viento sopla a su favor, incluso luchar por un título que al Rey de Copas se le niega desde hace 24 años. En diciembre será el tiempo de valorar si esta nueva y sorprendente decisión de una dirigencia roja en retirada fue algo más que un postrero y desesperado manotazo de ahogado.