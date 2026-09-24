India vs. Panama por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo India y Panama en el marco de un amistoso internacional de preparación; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre India y Panama correspondiente a la jornada 1 de la etapa de preparación internacional se disputará este viernes 25 de septiembre a las 11.00 h en el Sree Kanteerava Stadium, ubicado en la ciudad de Bangalore.
El momento de los equipos
Ambas selecciones se enfrentan con el objetivo de ajustar sus piezas tácticas en esta fecha FIFA. Tanto India como Panama buscan consolidar sus alineaciones titulares y probar variantes de juego ante un rival de características diferentes en un contexto de amistoso internacional.
Números que anticipan el duelo
El compromiso en Bangalore representa una oportunidad para que ambos elencos mejoren sus registros en el año 2026. Al tratarse de un enfrentamiento de carácter amistoso, el foco estará puesto en la fluidez del juego y la capacidad de ambos entrenadores para evaluar el rendimiento colectivo fuera de la competencia oficial.
Lo que está en juego
Para India y Panama, el resultado es fundamental para ganar confianza y rodaje internacional. Sumar minutos de calidad y probar el sistema táctico es la prioridad para ambos seleccionados, buscando dejar una buena imagen ante sus aficionados y comenzar a perfilarse para sus próximos compromisos oficiales.
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