Infantino despidió a Otamendi tras anunciar su retiro de la selección: “Una extraordinaria era”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dedicó un mensaje en sus redes sociales a Nicolás Otamendi, luego de su retiro de la selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El dirigente destacó la trayectoria del futbolista en la albiceleste, con la que consiguió una Copa del Mundo y dos Copas América, y remarcó su “liderazgo y determinación” dentro de la cancha.

“Felicitaciones por una excepcional carrera internacional. Ganador de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, finalista de nuevo en 2026 y con 139 participaciones, uno de los jugadores con más partidos con la Argentina. Tu liderazgo y tu determinación han contribuido a forjar una extraordinaria era para tu selección nacional”, escribió Infantino en una publicación en Instagram, en la que también compartió imágenes de Otamendi con los colores celeste y blanco.

Luego, expresó: “Gracias por los momentos inolvidables que has regalado a los aficionados al fútbol de todo el mundo mientras representabas con orgullo a la selección argentina. Te deseo mucho éxito en tu próxima etapa”.

El mensaje de Infantino para Otamendi en redes sociales

El defensor, que en 2026 cumplió 17 años representando la camiseta argentina, había anunciado tiempo atrás que dejaría la selección después del Mundial 2026. En marzo, el futbolista de 38 años disputó su último partido con la albiceleste en territorio argentino. Fue en la victoria por 5 a 0 ante Zambia en un amistoso en La Bombonera. Aquel día, Otamendi incluso metió un gol de penal y se despidió oficialmente de los hinchas, para luego viajar a la Copa del Mundo.

Tras la final ante España, el ahora jugador de River ratificó su retiro de la selección y escribió una emotiva carta mediante la cual expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron. "Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto", manifestó.

Una parte central del mensaje estuvo dedicado a los hinchas. Otamendi agradeció el acompañamiento durante los triunfos y también en los momentos adversos y sostuvo que, cada vez que sonaba el himno, los jugadores sentían que no eran solamente once futbolistas, sino millones de argentinos detrás de un mismo sueño. El defensor también reconoció el apoyo de su familia durante una carrera atravesada por las distancias, las ausencias, las frustraciones y los desafíos.

Luego se dirigió directamente a quienes continuarán formando parte del seleccionado y les pidió que no permitan que la derrota ante España les quite la ilusión. “Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, dijo. En ese sentido, se mostró convencido de que la próxima generación podrá escribir un nuevo capítulo exitoso en la historia del conjunto nacional.

Los números con la selección

Otamendi debutó con la albiceleste el 20 de mayo de 2009 en la victoria por 3 a 1 ante Panamá en un amistoso, mientras jugaba para Vélez Sarsfield, club en el que llegó a la primera división. En ese momento, el entrenador de la Argentina era Diego Armando Maradona, quien lo llevó al Mundial 2010, aunque le cambió la posición: en esa competencia pasó de jugar de defensor central a lateral derecho.

Otamendi fue uno de los pilares del ciclo Scaloni https://x.com/frabigol

A partir de allí, comenzó un largo recorrido en la selección argentina. Si bien no fue convocado por Alejandro Sabella para el Mundial 2014, en las ediciones de 2018 y 2022 fue titular indiscutido y en 2026, con 38 años, tuvo minutos de juego, incluso en la final ante España.

Otamendi, en tanto, es, junto con Maradona el segundo jugador con más partidos disputados en mundiales. En cuatro ediciones jugadas, el defensor tuvo 21 apariciones: tres en 2010, cuatro en 2018, siete en 2014 y siete en 2026.

Durante el ciclo Scaloni, fue uno de los pilares fundamentales del plantel, siendo uno de los jugadores con más minutos de juego. Llegó a portar la cinta de capitán en partidos en los que Messi no jugó y ha convertido goles importantes, como en la victoria 1 a 0 ante Brasil de visitante, encuentro que marcó un hito: fue la primera vez que la verdeamarela perdió de local por eliminatorias en toda la historia.