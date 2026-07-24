Otamendi se despidió de la Selección: la carta completa con su emotivo adiós

Nicolás Otamendi anunció este jueves su retiro de la selección argentina. A los 38 años y después de una trayectoria de 17 temporadas con la camiseta albiceleste, el defensor eligió una extensa y emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram para confirmar el cierre de su ciclo.

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”, comenzó el futbolista, que aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo y definió la posibilidad de representar al país como el privilegio más grande que le dio el fútbol.

Su despedida se produjo cuatro días después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. Otamendi ingresó durante el encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y, tal como remarcó en su publicación, el destino quiso que su última aparición con la selección fuera en una definición por el título.

La despedida de Otamendi después del Mundial

El marcador central reconoció el dolor por el resultado, aunque destacó el esfuerzo realizado por el equipo de Lionel Scaloni hasta el final. “No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto”, sostuvo.

Una parte central del mensaje estuvo dedicada a los hinchas. Otamendi agradeció el acompañamiento durante los triunfos y también en los momentos adversos. Además, remarcó que cada vez que sonaba el himno los jugadores sentían que no eran solamente once futbolistas, sino millones de argentinos detrás de un mismo sueño.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

El defensor también reconoció el apoyo de su familia durante una carrera atravesada por las distancias, las ausencias, las frustraciones y los desafíos. Luego se dirigió directamente a quienes continuarán formando parte del seleccionado y les pidió que no permitan que la derrota ante España les quite la ilusión.

“Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, expresó. En ese sentido, se mostró convencido de que la próxima generación podrá escribir un nuevo capítulo exitoso en la historia del conjunto nacional.

El abrazo de Lionel Messi y Nicolás Otamendi durante el partido frente a Austria en el Mundial 2026 Julio Cortez - AP

La carta completa de Nicolás Otamendi

Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.

Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.

Hasta siempre, Selección.