Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Inglaterra y Argentina correspondiente a la jornada 7 del Mundial 2026 se disputará este miércoles 15 de julio a las 16.00 h en el Atlanta Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia.

El presente de los protagonistas

Ambos seleccionados llegan al compromiso tras haber superado con éxito sus presentaciones anteriores. Inglaterra arriba con el envión anímico que significó su victoria por 2-1 frente a Noruega. Por su parte, la selección argentina también llega fortalecida tras imponerse por 3-1 ante Suiza en su último cruce.

Estadísticas y rendimiento reciente

El duelo presenta a dos equipos que han mostrado contundencia en sus últimos partidos. Inglaterra ha logrado imponerse en su presentación previa, mientras que Argentina llega con un registro goleador positivo tras marcar tres tantos en su reciente triunfo ante el conjunto suizo.

Lo que está en juego

Al tratarse de la jornada 7 del certamen, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla. Sumar de a tres será vital para consolidar sus posiciones y avanzar con mayor firmeza en esta etapa del Mundial 2026.