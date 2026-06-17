Inglaterra vs. Croacia, EN VIVO por el Mundial 2026: horario, TV y las formaciones
El partido del Grupo L se disputará a las 17 horas en el Dallas Stadium; todos los detalles del encuentro
Fixture Grupo L
Posible formación de Croacia
- Croacia: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Martin Erlic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Mateo Kovacic, Marco Pasalic, Andrej Kramaric e Iván Perisic. DT: Zlatko Dalić.
Posible formación de Inglaterra
- Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Jarell Quansah, John Stone, Marc Guehi, Morgan Rogers, Kobie Mainoo, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Thomas Tuchel.
Lo que está en juego
Los tres puntos en disputa resultan fundamentales para las aspiraciones de ambos seleccionados de cara a la clasificación hacia la siguiente fase del Mundial 2026. Un resultado positivo en el debut no solo otorga una ventaja inmediata en la tabla de posiciones del grupo L, sino que también brinda la confianza necesaria para afrontar los compromisos restantes de la primera etapa.
Tablas de Mundial
El momento de los equipos
Inglaterra y Croacia llegan a esta primera jornada de la fase de grupos con el objetivo de comenzar con el pie derecho en el torneo. Ambos seleccionados han intensificado su preparación en las últimas semanas para llegar en condiciones óptimas al debut en una de las sedes más importantes del certamen en Arlington.
Luka Modric, a los 40 años: el sobreviviente que jugará su quinto Mundial y quiere otra hazaña con Croacia
Cuando Luka Modric ingrese este miércoles al campo de juego para enfrentar a Inglaterra, no sólo comenzará otro Mundial. También abrirá un capítulo más de una de las historias más extraordinarias que haya producido el fútbol moderno. A los 40 años, el capitán de Croacia disputará su quinta Copa del Mundo, una marca reservada para muy pocos, y volverá a encabezar a una selección que transformó a un país de apenas cuatro millones de habitantes en una potencia mundialista.
La escena adquiere una dimensión especial por todo lo que representa. Porque antes de convertirse en ganador del Balón de Oro, multicampeón con Real Madrid y símbolo de una generación irrepetible, Modric fue un niño que creció en medio de la guerra. Un chico que perdió a su abuelo durante el conflicto de independencia croata, que tuvo que abandonar su hogar y que encontró en una pelota una forma de escapar de una realidad marcada por el miedo.
Hora, TV y dónde ver online Inglaterra vs. Croacia
El partido entre Inglaterra y Croacia podrá verse EN VIVO por por Flow (Canal 109), TV Pública, DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+, desde las 17 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Inglaterra y Croacia por el Grupo L del Mundial 2026
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