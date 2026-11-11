Inglaterra vs. Croacia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Inglaterra y Croacia correspondiente al grupo A3 de la quinta jornada de la Liga de Naciones se disputará este jueves 12 de noviembre a las 16.45 h en el Wembley Stadium, ubicado en London.

El momento de los equipos

Inglaterra arriba a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-0 frente a la República Checa en su última presentación. Por el lado de la visita, Croacia llega con la necesidad de recuperarse después de la derrota sufrida por 2-1 ante España en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El presente de ambos conjuntos muestra disparidad en cuanto a la confianza tras sus resultados inmediatos previos. Mientras que el equipo local busca consolidar su buen desempeño ofensivo demostrado ante los checos, el elenco croata intentará revertir la fragilidad defensiva exhibida en su reciente caída ante el seleccionado español.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir las posiciones finales dentro del grupo A3. Inglaterra buscará ratificar su buen momento para escalar posiciones, mientras que Croacia tiene el objetivo claro de sumar puntos vitales en condición de visitante para no perder terreno en la clasificación del certamen.