Inglaterra vs. Ghana, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La segunda fecha del Grupo L del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se disputará este martes 23 de junio y el primer partido será el de Inglaterra vs. Ghana, programado para las 17 (hora argentina) en el estadio de Boston. Se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Telecentro Play y Flow; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

En la previa al encuentro que arbitrará el hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco europeo con una cuota máxima de 1.23 contra 17.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 7.0.

El choque pondrá cara a cara a los equipos que ganaron en la jornada inaugural, por lo que el ganador se clasificará a 16avos de final. El inglés debutó con una gran victoria sobre Croacia 4 a 2 y demostró que tiene nivel para ir por el título con un plantel conformado por figuras de la Premier League, para muchos, la mejor liga del planeta.

Dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, los europeos ganaron el máximo trofeo por única vez en 1966, siendo anfitriones, y anhelan sacarse la espina en el torneo de Norteamérica, al que llegaron tras ganar los seis partidos que disputaron en las eliminatorias del Viejo Continente.

Thomas Tuchel quiere llevar a Inglaterra a ganar la Copa del Mundo, algo que no consigue desde 1966 Julio Cortez - AP

Las Estrellas Negras, por su parte, vencieron a Panamá 1 a 0 en un encuentro que se les complicó más de la cuenta porque recién anotaron sobre el final. Los africanos cumplieron con la lógica y tienen por delante a los dos rivales más fuertes, que son los europeos -en la última fecha se medirá con Croacia-. “Tenemos que sufrir, no hay otra forma. Debemos estar preparados ‌para hacer sacrificios. Hay que estar dispuestos ​a pagar el precio, porque una victoria en este Mundial sale muy cara. Pero los muchachos están dispuestos a hacerlo”, manifestó el entrenador portugués Carlos Queiroz, que reemplazó a Otto Addo poco antes de la Copa del Mundo.

Los ghaneses se clasificaron a la cita ecuménica como líderes del Grupo I de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en las que sorpresivamente este año no compitieron en la Copa de África porque no se clasificaron. En su preparación para el Mundial, no ganaron ningún amistoso: perdieron con Austria 5 a 1, Alemania 2 a 1 y México 2 a 1 y empataron con Gales 1 a 1.

El portugués Carlos Queiroz asumió la dirección técnica de Ghana poco antes del Mundial Chris Young - The Canadian Press

Ghana tuvo su mejor actuación en una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, cuando llegó a cuartos de final y estuvo a un paso de ser semifinalista, pero Gyan Asamoah falló el penal que derivó de la mano intencional de Luis Suárez para evitar un gol y, en la tanda decisiva, Sebastián Abreu sentenció la serie picando el balón.

Ambos seleccionados tienen un antecedente entre sí y fue en un amistoso en 2011 en el que empataron 1 a 1.

El otro encuentro de la zona L será entre los perdedores de la primera jornada, Panamá y Croacia. Tendrá lugar el mismo martes 23 de junio, pero a las 20 (hora argentina) en Toronto.