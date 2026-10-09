Instituto - Boca: el blooper del arquero que permitió el empate del visitante con otro gol de Enner Valencia

Empezó tenso el encuentro por la zona A del torneo Clausura entre el puntero, Instituto, y Boca en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, que terminó 2-2 por la fecha 12 del torneo Clausura. La pierna fuerte de los locales y varios reclamos, de un lado y del otro, intensificaron el voltaje del partido, que generaba alta expectiva. Y que tuvo un extraño gol del equipo visitante, el del 1-1, luego de que convirtiera el capitán Fernando Alarcón.

La atípica acción sucedió a los 23 minutos. Un desborde ingenioso de Sebastián Villa derivó en que Gustavo Abregú lo bajara cerca de una esquina y cediera un tiro libre peligroso. Las sujeciones en las área habían sido frecuentes en el primer tramo del desarrollo y terminaron propiciando el blooper que cometió la defensa de la Gloria.

BLOOPER DE LEDESMA Y VALENCIA EMPATÓ PARA BOCA



El delantero del Xeneize aprovechó el error del arquero y puso el 1-1 ante Instituto.



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El envío llovido en forma de centro desprendido del pie izquierdo de Lautaro Blanco parecía de fácil resolución para la salida de Marcos Ledesma en las alturas. Sin embargo, tras el gran salto el arquero se desestabilizó en el aire por un choque con Alarcón y soltó la pelota en la caída inquietante. En el desesperado esfuerzo por despejar cuando el balón iba hacia la línea del arco, el propio Alarcón rechazó hacia un costado, pero Enner Valencia había llegado a tiempo para bloquear el despeje y, de rebote, anotó el tanto del empate parcial.

El árbitro, Leandro Rey Hilfer, tuvo en claro desde el primer momento lo ocurrido, pero prefirió, antes de convalidar el tanto, consultar mediante el comunicador al juez de línea, Maximiliano Del Yesso, que aguardó el mismo entendimiento antes de correr hacia la mitad del campo. Esa mínima pausa hizo que los futbolistas del conjunto cordobés se atrevieran a una protesta en pos de forzar la anulación. Incluso, en la transmisión oficial se expuso una ligera confusión a raíz de esa necesidad arbitral de convencerse del gol.

El inútil reclamo al árbitro Leandro Rey Hilfer por parte de Fernando Alarcón, que sin querer obstruyó la salida de su arquero, Marcos Ledesma, en la jugada del empate para Boca contra Instituto. Mario Sar

No obstante, la primera repetición ya había dejado en claro que la visión del referí era correcta, y el reclamo, inútil. Aunque el error involucró a dos futbolistas, la responsabilidad principal es del arquero: Alarcón quedó parado, y muy sorprendido por el choque con Ledesma. Por ende, su carrera por alejar la pelota se demoró lo suficiente para permitirle aquella arremetida al ecuatoriano, que consiguió su quinto gol con la camiseta azul y oro, dos partidos después del triplete que rescató a Boca contra Racing por la Copa Argentina.

El encuentro continuó con su eléctrico ritmo, al punto de que hubo un segundo gol local mediante otro defensor central, Jonatan Galván, a los dos minutos del segundo período, y otra igualdad para Boca, a los 11. Esta vez, por autoría de Miguel Merentiel, que ingresó por Valencia (lesionado) y en su primera intervención se anotó en el tanteador.

Merentiel ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo y 60 segundos después firmó el 2-2 en Córdoba. Mario Sar

En el Kempes se dio un duelo a la altura de lo esperado, entre la búsqueda de Instituto por afirmarse aun más como líder del grupo y la de Boca, que fue a Córdoba con los objetivos de ser al menos momentáneamente puntero de la tabla anual y, a la vez, que su rival del día no le sacara mayor distancia desde el primer puesto de la zona que comparten. La paridad, entonces, le cayó mejor a la Gloria que al cuadro xeneize.