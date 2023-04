Instituto - Talleres: Rodrigo Garro y la ley del ex, protagonista del clásico en la goleada de la “T” por 3-0

escuchar

Rodrigo Garro tiene 25 años y nació en General Pico. Zurdo, habilidoso y encarador, fue la figura de la goleada de Talleres ante Instituto como visitante por 3-0, por la 9° fecha de la Liga Profesional. ¿El condimento? Garro se formó en las inferiores de la Gloria, que luego le vendió el 60% del pase a la “T”. Y fue el protagonista destacado de la cancha aportando un gol y una asistencia en uno de los clásicos de Córdoba. Además, con este resultado, Talleres le cortó a Instituto un invicto de 28 partidos como local.

Si bien el futbolista siempre se mostró respetuoso hacia la institución que lo terminó de formar como jugador profesional, los hinchas le hicieron notar de entrada su descontento con silbidos e insultos. “La gente no entiende que hoy me debo a esta camiseta, pero es difícil de hacer entender en este fútbol. No siento rencor, al contrario. Estoy muy agradecido a todos en el club, es un rival al que le tengo cariño”, dijo Garro tras el encuentro en declaraciones a ESPN Premium.

Rodrigo Garro, figura en el clásico que Talleres le ganó a Instituto 3-0 Club Atlético Talleres

El equipo de Gandolfi se impuso por las anotaciones de Matías Catalán, a los 8 minutos del primer tiempo y con un buen cabezazo, tras una asistencia de Rodrigo Garro; y luego fue el propio N° 16 quien se anotó en la red a los (19 minutos del segundo tiempo) con un zurdazo desde afuera del área que sorprendió al arquero Jorge Carranza.

El último tanto fue de Ramón Sosa (a diez minutos del final). El gol fue revisado por Héctor Paletta, a cargo del VAR, ya que un juez de línea de Facundo Tello había sancionado posición adelantada, pero tras advertir el llamado de Ezeiza el juez principal terminó convalidando correctamente la conquista.

Desde el inicio impuso condiciones Talleres, con la convicción de jugar la pelota por el piso y apostando al manejo de sus jugadores más claros, como Rodrigo Garro y Rodrigo Villagra, para manejar los tiempos del partido. Además, contó con un inspirado Ramón Sosa (refuerzo llegado de Gimnasia y Esgrima La Plata), que ganó una y otra vez por la banda derecha del ataque, y a un insistente Michael Santos, que exigió constantemente a la defensa del local.

Lo mejor del partido

Instituto, que venía de dar el golpe en la Bombonera ganándole a Boca por 3-2 (resultado que empezó a determinar el despido de Hugo Ibarra como DT de la entidad de la Ribera), nunca dejó de luchar en el clásico pero quedó condicionado anímicamente luego de recibir el tempranero gol de Catalán.

Y en la segunda etapa volvió a intentar una reacción, pero Guido Herrera se lució en tres oportunidades para tapar los intentos de Rodríguez y Martínez, que dispusieron chances claras para lograr la igualdad. Gandolfi reaccionó rápido, mandó a la cancha a Diego Valoyes y David Romero para abrir la cancha y encontrar nuevamente espacios en ofensiva, aprovechando los espacios que dejaba Instituto al fondo.

Con esta victoria, Talleres trepó al quinto lugar de la tabla de posiciones. El equipo tiene una idea definida y mantiene el protagonismo de la mano de Javier Gandolfi. Se anima a pelear en los primeros puestos, pese a que sufrió algunas derrotas como local que le sacaron algunas chances.

Las formaciones

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Nicolás Linares, Gastón Lodico y Brahian Cuello; Adrián Martínez y Santiago Rodríguez. DT: Lucas Bovaglio.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Nicolás Pasquini; Rodrigo Villagra y Alan Franco; Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Ramón Sosa y Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Gol en el primer tiempo: 8m. Catalán (T).

Goles en el segundo tiempo: 18m. Garro y 35m. Sosa (T)

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Diego Valoyes por Pizzini (T) y David Romero por Santos (I); 22m. Franco Watson por Graciani (I); 30m. Oscar Garrido por Cuello (I) y Axel Rodríguez por S. Rodríguez (I); 37m. Christian Oliva por Franco (T), Favio Álvarez por Garro (T) y Gonzalo Álvez por Sosa (T).

Amonestados: Mosevich y Martínez (I). Santos (T).

Árbitro: Facundo Tello

LA NACION